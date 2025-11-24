B-Klasse KH I: TSG Planig II siegt dank furioser Anfangsviertelstunde

Bad Kreuznach. Am Wochenende wurde in der B-Klasse Bad Kreuznach I aufgrund der Wetterlage und den Auswirkungen nur eines von sieben Begegnungen des 17. Spieltag planmäßig durchgeführt. Dieses Spiel gewann die TSG Planig II gegen den TuS Waldböckelheim II mit 4:2 (4:0), wodurch der Tabellenneunte mit dem Zehnten die Plätze tauschte.
Fünf der sechs übrigen Partien werden am 7. Dezember nachgeholt, die Neuansetzung zwischen dem SV Winterbach und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II steht noch aus.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die TSG Planig II hat eine Phase direkt nach Spielanpfiff hingelegt, die Trainer Jonas Schenk als „beste Anfangsviertelstunde der Saison“ bezeichnete. Ein Mitgrund könnte dabei gewesen sein, dass die Heimelf nach langer Zeit einmal wieder "aus dem Vollen schöpfen“ konnte und mit einem 17-Mann-Kader antrat. Planig nutzte jede sich bietende Gelegenheit in den ersten Spielmomenten eiskalt aus: Bereits in der 3. Minute tauchte Justin Schmitt frei vor dem gegnerischen Tor auf und blieb cool - 1:0. Nur sechs Minuten später und nach demselben Prinzip schob erneut Schmitt zum 2:0 ein (9.).
Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und Planig setzte sofort nach. In der 12. Minute fasste sich Bastian Haupt ein Herz und zirkelte einen sehenswerten Distanzschuss genau in den Winkel – 3:0, ein Treffer der Kategorie "Tor des Monats“. „Wir hatten zu Beginn eine extrem gute Torausbeute“, lobte Schenk. Doch der frühe Vorsprung hatte auch einen negativen Effekt: „Danach haben wir ein bisschen zu locker und lässig gespielt und so den Gegner wieder in die Partie geholt.“ Waldböckelheim erhielt mehr Raum und die Gastgeber waren mehrfach nachlässig im Zweikampfverhalten.
Doch kurz vor der Pause schlug die TSG noch ein weiteres Mal zu: Eine fein herausgespielte Kombination schloss Leon Schneider überlegt mit dem 4:0 (40.) ab. Ein psychologisch wichtiger Treffer, der eigentlich Ruhe hätte bringen müssen. Mit dem klaren Ergebnis im Rücken gab Schenk in der Kabine eine klare Marschroute aus: „Wir wollten den zweiten Durchgang nicht mehr so locker angehen und das Spiel sicher zu Ende bringen.“ Doch dieser Plan ging nicht auf. Planig verlor Rhythmus und Konzentration, während Waldböckelheim deutlich mutiger agierte. Die Gäste wurden folgerichtig belohnt und verkürzten durch zwei Treffer – „verdient", wie Schenk einräumte. Elias Kron (61.) und Julian Sutor in der 69. Minute sorgten für die TuS-Tore.
Für einen Moment wurde es tatsächlich noch einmal eng, doch in der Schlussviertelstunde fand Planig wieder Zugriff auf die Partie. Mehrere Konter hätten durchaus zum fünften Treffer führen können, doch die Chancen blieben ungenutzt. Immerhin: Die TSG bekam die Begegnung wieder unter Kontrolle und brachte das 4:2 über die Zeit. „Der Sieg war in der Höhe letztendlich leistungsgerecht“, bilanzierte Schenk zufrieden – wenn auch mit klaren Hinweisen auf die unnötige Schwächephase zum Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit. Schiedsrichter Christian Schäfer bekam ein Lob mit auf den Weg: Seine Leitung sei „durchweg gut" gewesen.
Der Spielfilm: 1:0 Schmitt (3.), 2:0 Schmitt (9.), 3:0 Haupt (12.), 4:0 Schneider (40.), 4:1 Kron (61.), 4:2 Sutor (69.)
Verlegte Partien:
Partie mit offenem Nachholtermin: