B-Klasse KH I: TSG Planig II siegt dank furioser Anfangsviertelstunde

In dieser Szene erobert Rezan Demiroglu (grünes Trikot) fair den Ball gegen den Waldböckelheimer Leon Bott. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Am Wochenende wurde in der B-Klasse Bad Kreuznach I aufgrund der Wetterlage und den Auswirkungen nur eines von sieben Begegnungen des 17. Spieltag planmäßig durchgeführt. Dieses Spiel gewann die TSG Planig II gegen den TuS Waldböckelheim II mit 4:2 (4:0), wodurch der Tabellenneunte mit dem Zehnten die Plätze tauschte. Fünf der sechs übrigen Partien werden am 7. Dezember nachgeholt, die Neuansetzung zwischen dem SV Winterbach und der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II steht noch aus.

