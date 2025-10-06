B-Klasse KH I: Spieler kollabiert im Topspiel, SVO II schlägt Primus

Bad Kreuznach. Am 10. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I setzten sich mehrere Teams klar durch. Die SG Weinsheim II ließ dem VfL Simmertal II beim 7:0 keine Chance und feierte einen Kantersieg. Auch die SG VfR Kirn/Kirn-Sulzbach II überzeugte und schlug die TSG Planig II deutlich mit 5:1. Spannender war es in Oberhausen, wo die zweite Mannschaft des SVO knapp und überraschend mit 2:1 gegen den bisherigen Spitzenreiter SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gewann. Die Begegnung zwischen der SG Guldenbachtal II und dem VfL Rüdesheim II wurde abgesetzt.
Einen Auswärtssieg landete TuS Waldböckelheim II beim Schlusslicht TSV Bockenau II mit 3:1. Außerdem gewann die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld souverän mit 5:1 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II. Im Topspiel des Spieltags setzte sich der SV Winterbach II gegen die SG Hochstetten/Nußbaum mit 4:1 durch, wobei das Sportliche allerdings vollkommen zur Nebensache wurde.
Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall in der 79. Minute. Ein Spieler der Gastgeber brach fernab des Ballgeschehens zusammen und war kurzzeitig bewusstlos. Auch dank des schnellen Eingreifens zweier anwesender Ärzte, die den Spieler umgehend in die stabile Seitenlage gebracht haben, konnte Schlimmeres verhindert werden. 15 Minuten später konnte er, von Helfern gestützt, das Spielfeld aufrecht verlassen.
„Das waren Herzrhythmusstörungen, also die Vorstufe eines Herzinfarkts, sein Puls lag bei 200“, berichtete SG-Spielertrainer Kutsal Ceylan über den betroffenen Mitspieler, der am Montag Entwarnung gab. Der Leidtragende wurde vom Notarzt, der äußerst schnell vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht und ist nach medikamentöser Behandlung stabil.
Sportlich begann die SG Hochstetten/Nußbaum mit dem 1:0 durch Nick-Emil Grimm (5.) zügig, doch Winterbach fand ebenso direkt ins Spiel und glich durch Samuel Keßler, den eigentlichen Landesliga-Keeper der ersten Garde, der in der zweiten im Mittelsturm aushalf, aus. In einer intensiven Partie sorgten zwei Elfmeter von Jonas Götz (71., 74.) nach klaren Foulspielen im Strafraum für die Wende. Nach der Unterbrechung und dem großen Schock setzte Winterbach in der Nachspielzeit mit dem 4:1 durch einen sehenswerten Sololauf von Marcel Herrmann den Schlusspunkt.
„Wir waren schon spielbestimmend, auch wenn uns die Hektik im letzten Drittel manchmal ausgebremst hat. Verdient gewonnen haben wir zwar, aber das Allerwichtigste ist der Gesundheitszustand des betroffenen Spielers. Da sieht man einmal mehr, was wirklich wichtig ist und wie schnell Fußball zur absoluten Nebensache wird“, betonte SV-Trainer Marius Hirsch.
Der Spielfilm: 1:0 Grimm (5.), 1:1 Keßler (7.), 1:2 Götz (71. Foulelfmeter), 1:3 Götz (74. Foulelfmeter), 1:4 Herrmann (90.+4)
Der SV Oberhausen II hat im Heimspiel gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II einen hart erkämpften 2:1-Sieg gefeiert. „Das war ein zum Teil glücklicher, aber auch nicht unverdienter Sieg. Wir haben sehr konzentriert und willensstark gespielt und es geschafft, den Gästen auf die Nerven zu gehen“, bilanzierte SV-Trainer Kai Scholz.
In einer spannenden ersten Halbzeit verpasste Oberhausen die nötige Durchschlagskraft im Angriff, während die Gäste die besseren Chancen hatten. Dem stark aufgelegten Heimkeeper Lukas Stilz war es zu verdanken, dass es für die Hausherren torlos in die Kabinen ging. Direkt nach Wiederanpfiff gab es gleich einen großen Aufreger: Nach einem vermeintlichen Foulspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Oberhausen II, trotz Diskussionen und Gelber Karte samt Zeitstrafe für "Übeltäter" Michael Fey wegen vehementen Beschwerden. Luca Schallmo verwandelte sicher zum 1:0 (47.).
Doch die SG MMM II gab sich nicht geschlagen und drängte nach vorn. Spielertrainer Christian Mitchell erzielte in der 70. Minute den Ausgleich, Oberhausens Torhüter verletzte sich in dieser Szene im Luftzweikampf und musste folglich vom Platz. Feldspieler Julian Pfrengle übernahm zwischen den Pfosten. Die Entscheidung fiel schließlich jedoch in der 82. Minute auf der Gegenseite: Wieder war Schallmo erfolgreich. Der 27-Jährige nutzte einen groben Fehler des Gäste-Schlussmanns und schob den Ball zum 2:1 ins Netz. Kurios: Zuvor verletzte sich der gegnerische Torhüter, Justin Ottenbreit, ebenfalls, sodass beide Teams mit einem Feldspieler im Tor agierten. Jener "Ersatzkeeper" der SG MMM II patzte folgenschwer.
Oberhausen verpasste es zwar, den Sack frühzeitig zuzumachen, verteidigte den knappen Vorsprung aber mit viel Einsatz und Leidenschaft bis zum Schlusspfiff – der nach acht Nachspielminuten die Erlösung aufseiten der Heimelf brachte.„Wir sind unglaublich froh über diese drei Punkte. Endlich haben wir es geschafft, einen Großen zu ärgern und uns damit Bonuspunkte im Abstiegskampf zu sichern", war Scholz stolz auf sein Team.
Der Spielfilm: 1:0 Schallmo (47. Foulelfmeter), 1:1 Mitchell (71.), 2:1 Schallmo (83.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Zankel (1.), 2:0 Zankel (4.), 3:0 Zankel (47.), 4:0 Zankel (55.), 5:0 Zankel (58.), 6:0 Klöckner (62.), 7:0 Daugherty (80.)
Tore: 1:0 Gbale (1.), 2:0 Shahabi (19.), 3:0 Shahabi (21.), 4:0 Bickel (24.), 5:0 Schmitz (47.), 5:1 Erseven (73.)
Tore: 0:1 Glas (6.), 1:1 Klein (33.), 1:2 Belter (55.), 1:3 Kron (79.)
Tore: 0:1 Klein (26.), 1:1 Dreher (31.), 2:1 Dreher (44.), 3:1 Essner (50.), 4:1 Menkovic (56.), 5:1 Menkovic (77.)