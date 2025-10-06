B-Klasse KH I: Spieler kollabiert im Topspiel, SVO II schlägt Primus

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall in der 79. Minute. Ein Spieler der Gastgeber brach fernab des Ballgeschehens zusammen und war kurzzeitig bewusstlos. Auch dank des schnellen Eingreifens zweier anwesender Ärzte, die den Spieler umgehend in die stabile Seitenlage gebracht haben, konnte Schlimmeres verhindert werden. 15 Minuten später konnte er, von Helfern gestützt, das Spielfeld aufrecht verlassen.

„Das waren Herzrhythmusstörungen, also die Vorstufe eines Herzinfarkts, sein Puls lag bei 200“, berichtete SG-Spielertrainer Kutsal Ceylan über den betroffenen Mitspieler, der am Montag Entwarnung gab. Der Leidtragende wurde vom Notarzt, der äußerst schnell vor Ort war, ins Krankenhaus gebracht und ist nach medikamentöser Behandlung stabil.

Sportlich begann die SG Hochstetten/Nußbaum mit dem 1:0 durch Nick-Emil Grimm (5.) zügig, doch Winterbach fand ebenso direkt ins Spiel und glich durch Samuel Keßler, den eigentlichen Landesliga-Keeper der ersten Garde, der in der zweiten im Mittelsturm aushalf, aus. In einer intensiven Partie sorgten zwei Elfmeter von Jonas Götz (71., 74.) nach klaren Foulspielen im Strafraum für die Wende. Nach der Unterbrechung und dem großen Schock setzte Winterbach in der Nachspielzeit mit dem 4:1 durch einen sehenswerten Sololauf von Marcel Herrmann den Schlusspunkt.

„Wir waren schon spielbestimmend, auch wenn uns die Hektik im letzten Drittel manchmal ausgebremst hat. Verdient gewonnen haben wir zwar, aber das Allerwichtigste ist der Gesundheitszustand des betroffenen Spielers. Da sieht man einmal mehr, was wirklich wichtig ist und wie schnell Fußball zur absoluten Nebensache wird“, betonte SV-Trainer Marius Hirsch.

Der Spielfilm: 1:0 Grimm (5.), 1:1 Keßler (7.), 1:2 Götz (71. Foulelfmeter), 1:3 Götz (74. Foulelfmeter), 1:4 Herrmann (90.+4)