B-Klasse KH I: SG Fürfeld siegt durch drei Tore in irrer Schlussphase Fürfelder liegen bis zur 88. Minute mit 2:4 hinten +++ Auch der TuS Roxheim feiert einen Comeback-Dreier +++ Zwei Top-Duelle enden 1:1 von Max Schäfer · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II (hier im Bild: Abdul Malek Senucci) kam in den Schlussminuten gar nicht mehr aus dem Jubeln heraus. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II hat in der B-Klasse Bad Kreuznach einen spektakulären 5:4-Auswärtssieg bei der TSG Planig II gefeiert – die Entscheidung fiel erst tief in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter. In den Topduellen vom Spieltag trennten sich der SV Winterbach II und die SG Spabrücken sowie der VfL Rüdesheim II und Primus SG Weinsheim II jeweils mit 1:1. Der TuS Waldböckelheim II machte es gegen die SG Kirn II deutlich (5:0). Außerdem fuhren auch der SV Oberhausen II beim 2:0 gegen den TSV Bockenau und die SG Hochstetten/Nußbaum gegen die SG Guldenbachtal II mit 4:3 Heimsiege ein. Bereits am Freitagabend krönte der TuS Roxheim bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II nach 0:2-Pausenrückstand seine famose Aufholjagd und gewann noch mit 4:2, wodurch der Ex-A-Klassist nun den zweiten Tabellenrang belegt.

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Die Gäste erwischten einen formidablen Start und gingen bereits in der 5. Minute durch ein Eigentor von Luke Meisenheimer mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch schnell: Mourad Bouchnafa erzielte in der 9. Minute den Ausgleich. „Direkt vor dem Ausgleichstreffer bekommen wir einen hundertprozentigen Foulelfmeter nicht gepfiffen, im Gegenzug erzielen die Planiger mit einem Sonntagsschuss das 1:1“, schilderte Fürfelds sportlicher Leiter Jörn Zillmann. Dominik Gerhardt brachte die Gäste in der 33. Minute erneut in Führung. Kurz vor der Pause nutzte die TSG Planig II jedoch einen individuellen Fehler der SG und kam durch Eike Broszukat zum 2:2 (45.). Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren den besseren Start. Justin-Thomas Schmitt traf direkt mit dem ersten Angriff nach Wiederbeginn zum 3:2 (46.). In der Folge verloren die Gäste zunehmend den Zugriff auf die Partie. „Nach dem nächsten Nackenschlag - unmittelbar nach Wiederbginn - haben wir das Spiel aus der Hand gegeben und unsere Positionen nicht mehr gehalten“, erklärte Zillmann. Planig nutzte dies und erhöhte durch Broszukat nach einem Konter auf 4:2 (70.).