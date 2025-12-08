B-Klasse KH I: Roxheim und SG MMM II punktgleich nach erstem Halbjahr

Bad Kreuznach. Zwei Nachholpartien vom 17. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I standen an diesem Wochenende auf dem Programmplan: Der TuS Roxheim setzte sich bereits am Freitagabend mit 7:0 beim Schlusslicht TSV Bockenau II durch und die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gewann das Derby gegen den VfL Simmertal mit 5:1.
Damit befinden sich beide Ex-A-Klassisten im Verfolgerfeld mit nur drei Zählern hinter dem zweitplatzierten SV Winterbach II, wobei der TuS Roxheim bereits ein Spiel mehr als all seine Konkurrenten absolviert hat.
Die ursprünglich auf den 7. Dezember verlegte Partie zwischen dem SV Oberhausen II und der SG Kirn II findet indes doch erst in 2026 statt (22. Februar), womit das Fußballjahr 2025 beendet ist.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Ursprünglich wollten wir das Spiel verlegen, weil wir etwas Personalmangel hatten“, berichtete TuS-Spielertrainer Nico Richter nach dem deutlichen Auswärtserfolg. Auf dem Platz war davon allerdings nichts zu sehen. Bereits in der 11. Minute übernahm Roxheim die Führung, als Tim Baumgärtner einen Foulelfmeter sicher verwandelte. „Der Führungstreffer war der Dosenöffner gegen einen tief stehenden Gegner, der auch drei Spieler aus der ersten Mannschaft dabei hatte“, sagte Richter.
Der TuS nutzte den Schwung und erhöhte noch vor der Pause entscheidend. Ein flacher Fernschuss von Jan-Felix Zengerling brachte das 2:0 (37.), ehe Valentin Palm nur zwei Minuten später nach einer Unstimmigkeit in der Bockenauer Hintermannschaft zum 3:0 einschob. Nach dem Seitenwechsel spielte Roxheim weiter zielstrebig nach vorne. Baumgärtner legte in der 52. Minute nach und stellte Mitte der zweiten Halbzeit erneut vom Punkt (65.) endgültig die Weichen auf Kantersieg. „Die restlichen Treffer waren schön herausgespielt", betonte Richter. Mika Sulzbach erhöhte in der 70. Minute auf 6:0, bevor Baumgärtner mit seinem vierten Tor des Tages in der 77. Minute den 7:0-Endstand besiegelte.
Richter zeigte sich nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, sondern hob auch die Bedeutung des Spiels für die Kaderstruktur hervor: „Wir konnten Spielern, die eigentlich aus der zweiten Mannschaft kommen, noch Spielzeiten geben. Das ist ja auch das Ziel – die Jungs, die unter der Woche trainieren, sollen am Wochenende dafür belohnt werden.“ Zugleich sprach er dem Gegner lobende Worte aus: „Die Kommunikation über die Terminierung des Nachholspiels lief reibungslos und sie waren sehr fair trotz des Negativlaufs. Kein Funken von Treterei oder Entgleisung – großen Respekt dafür.“
Mit Rückblick auf das vergangene Halbjahr meinte Richter: „Natürlich schielt man als Absteiger immer ein bisschen auf die Aufstiegsplätze, aber uns war klar, dass wir nicht einfach durchmarschieren und ganz oben stehen werden. Im neuen Jahr wollen wir die direkten Spiele gewinnen und dann schauen, was dabei herauskommt.“ Auch wenn das Team derzeit gut in Form ist, komme die Pause für die Roxheimer zur rechten Zeit. „Trotz der Serie von vier Siegen in Folge tut uns die Winterpause jetzt richtig gut", sagte Richter abschließend.
Der Spielfilm: 0:1 Baumgärtner (11.), 0:2 Zengerling (37.), 0:3 Palm (38.), 0:4 Baumgärtner (52.), 0:5 Baumgärtner (66. Foulelfmeter), 0:6 Sulzbach (69.), 0:7 Baumgärtner (76.)
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und hätten bereits nach drei Minuten in Führung gehen können, doch Patrick Lanz traf nur die Latte. „Der Führungstreffer hat uns dann Sicherheit gegeben“, betonte SG-Spielertrainer Christian Mitchell. Dieses 1:0 fiel in der 11. Minute: Christian Drehkopf eroberte energisch den Ball vom letzten Verteidiger und schloss eiskalt ab. Nur acht Minuten später erhöhte Kevin Runkel, der im Strafraum zwei Gegenspieler stehen ließ und den Ball ins Eck schob.
Die SG MMM II blieb am Drücker und zeigte in der 34. Minute ihren schönsten Angriff des Spiels: Mehrere Doppelpässe durch das Zentrum, dann über den Flügel gespielt und in der Mitte war es erneut Drehkopf, der zum 3:0 vollendete. Zwar brachte Jan Jürgen Roßmann den VfL nach einer Ecke per Kopf noch einmal auf 3:1 heran (37.), doch die Hausherren blieben insgesamt die spielbestimmende Mannschaft in dem Derby.
„Wir hatten trotz der Führung in der ersten Halbzeit ein paar Probleme mit dem Zugriff im Zentrum, haben das in der Pause besprochen und etwas umgestellt. Nach Wiederanpfiff hatten wir dann alles unter Kontrolle“, erklärte Mitchell. Während die Gäste offensiv kaum noch auftauchten, erspielte sich MMM II mehrere große Chancen. In der 77. Minute verwertete Konstantin Schneider einen Querpass von Tim Wilhelm zum 4:1. Der Schlusspunkt fiel tief in der Nachspielzeit: Noah Engisch eroberte den Ball an der Mittellinie, überrannte drei Verteidiger und blieb im Duell mit dem Torwart cool – 5:1 (90.+3).
Erfreut zeigte sich Mitchell auch über den fairen Verlauf des Derbys: „Sehr fair war die Partie, die Schiedsrichter Matthias Belzer absolut im Griff hatte.“ Mit dem klaren Sieg rückt die SG MMM II bis auf drei Punkte an den zweiten Tabellenplatz SV Winterbach II heran. „Alles in allem ein super Jahresabschluss für uns“, resümierte Mitchell. „Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr und freuen uns jetzt darauf, über die Weihnachtszeit die Akkus aufzuladen.“
Der Spielfilm: 1:0 Drehkopf (11.), 2:0 Runkel (19.), 3:0 Drehkopf (34.), 3:1 Roßmann (37.), 4:1 Schneider (77.), 5:1 Engisch (90.+3)