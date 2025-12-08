B-Klasse KH I: Roxheim und SG MMM II punktgleich nach erstem Halbjahr

„Ursprünglich wollten wir das Spiel verlegen, weil wir etwas Personalmangel hatten“, berichtete TuS-Spielertrainer Nico Richter nach dem deutlichen Auswärtserfolg. Auf dem Platz war davon allerdings nichts zu sehen. Bereits in der 11. Minute übernahm Roxheim die Führung, als Tim Baumgärtner einen Foulelfmeter sicher verwandelte. „Der Führungstreffer war der Dosenöffner gegen einen tief stehenden Gegner, der auch drei Spieler aus der ersten Mannschaft dabei hatte“, sagte Richter.

Der TuS nutzte den Schwung und erhöhte noch vor der Pause entscheidend. Ein flacher Fernschuss von Jan-Felix Zengerling brachte das 2:0 (37.), ehe Valentin Palm nur zwei Minuten später nach einer Unstimmigkeit in der Bockenauer Hintermannschaft zum 3:0 einschob. Nach dem Seitenwechsel spielte Roxheim weiter zielstrebig nach vorne. Baumgärtner legte in der 52. Minute nach und stellte Mitte der zweiten Halbzeit erneut vom Punkt (65.) endgültig die Weichen auf Kantersieg. „Die restlichen Treffer waren schön herausgespielt", betonte Richter. Mika Sulzbach erhöhte in der 70. Minute auf 6:0, bevor Baumgärtner mit seinem vierten Tor des Tages in der 77. Minute den 7:0-Endstand besiegelte.

Richter zeigte sich nicht nur mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, sondern hob auch die Bedeutung des Spiels für die Kaderstruktur hervor: „Wir konnten Spielern, die eigentlich aus der zweiten Mannschaft kommen, noch Spielzeiten geben. Das ist ja auch das Ziel – die Jungs, die unter der Woche trainieren, sollen am Wochenende dafür belohnt werden.“ Zugleich sprach er dem Gegner lobende Worte aus: „Die Kommunikation über die Terminierung des Nachholspiels lief reibungslos und sie waren sehr fair trotz des Negativlaufs. Kein Funken von Treterei oder Entgleisung – großen Respekt dafür.“

Mit Rückblick auf das vergangene Halbjahr meinte Richter: „Natürlich schielt man als Absteiger immer ein bisschen auf die Aufstiegsplätze, aber uns war klar, dass wir nicht einfach durchmarschieren und ganz oben stehen werden. Im neuen Jahr wollen wir die direkten Spiele gewinnen und dann schauen, was dabei herauskommt.“ Auch wenn das Team derzeit gut in Form ist, komme die Pause für die Roxheimer zur rechten Zeit. „Trotz der Serie von vier Siegen in Folge tut uns die Winterpause jetzt richtig gut", sagte Richter abschließend.

Der Spielfilm: 0:1 Baumgärtner (11.), 0:2 Zengerling (37.), 0:3 Palm (38.), 0:4 Baumgärtner (52.), 0:5 Baumgärtner (66. Foulelfmeter), 0:6 Sulzbach (69.), 0:7 Baumgärtner (76.)



