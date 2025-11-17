B-Klasse KH I: Roxheim feiert Lucky-Punch, Rüdesheim mit reifem Sieg

Bad Kreuznach. Am 16. Spieltag trafen gänzlich Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte auf Teams, die unterhalb der Tabellenmitte stehen, nur der SV Winterbach II hatte spielfrei und sah Gewinner, die unschwer vorhersehbar waren. So setzte sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 6:0 bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II durch. Der SV Oberhausen II gewann auswärts mit 3:1 gegen den VfL Simmertal II, während die SG Hochstetten/Nußbaum einen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II verbuchte.
Die Überraschung blieb auch in Weinsheim aus: Die Tabellenerste entschied sein Heimspiel mit 4:0 gegen die SG Guldenbachtal II für sich. Mit einem überzeugenden Auswärtssieg endete die Partie des VfL Rüdesheim II, der beim TuS Waldböckelheim II mit 3:1 gewann.
Einen besonders deutlichen Erfolg feierte die SG Spabrücken/Schwarzerden/Hergenfeld, die den TSV Bockenau II mit 15:0 besiegte. Im Duell zwischen TuS Roxheim 1906 und der TSG 1862 Planig II behielten die Gastgeber in der Schlusssekunde mit 2:1 die Oberhand.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Bereits früh gingen die Gäste aus Rüdesheim in Führung. Nach einem Diagonalball von Silas Glockner konnte der Torwart der Hausherren, Maurice Strauß, den Ball nicht richtig klären. Rodrigo Miguel Matos Cardoso roch die Situation, luchste dem Keeper das Spielgerät 20 Meter vor dem Tor ab und vollendete zum 0:1 (8.).
Waldböckelheim kam jedoch nach 36 Minuten zurück – mit einem cleveren Standard: Ein Freistoß aus 25 Metern halblinker Position wurde schnell ausgeführt, während der Keeper des VfL noch die Mauer stellte. Patrick Gadacz traf dabei sehenswert direkt in den rechten Winkel zum 1:1.
Rüdesheim reagierte nach der Pause stark und stellte die Weichen erneut auf Sieg. Beim 1:2 kombinierte sich der VfL flach durch die Mitte. Der Ball gelangte schließlich zu Rechtsaußen Matos Cardoso, der drei Gegenspieler wie Slalomstangen stehen ließ und aus halbrechter Position im Strafraum trocken ins lange Eck abschloss (53.). In Minute 72 folgte die Entscheidung: Eren Emirhan Ergün wurde im Strafraum gefoult, den berechtigten Elfmeter verwandelte er selbst sicher – trocken in die Mitte – zum 1:3. In der Schlussphase schwächte sich der TuS II zusätzlich selbst, als ein Spieler nach Meckern eine gelbe Karte plus Zeitstrafe erhielt (85.). Sportlich passierte danach nicht mehr viel.
Für Leandro Filipe Cerqueira Gulipa, Trainer des VfL Rüdesehim II, war es ein rundum überzeugender Auftritt seiner Mannschaft: „Das war ein absolut verdienter Auswärtssieg. Wir haben das Spiel größtenteils dominiert und den Gegner nur selten zur Entfaltung kommen lassen.“ Auch die bisherige Halbserie beurteilt er positiv: „Wir schneiden viel besser ab als in den Jahren zuvor und spielen guten Fußball. Mit Rückblick auf die Hinrunde wäre beim 3:4 gegen Spitzenreiter Weinsheim II beispielsweise noch etwas mehr drin gewesen. Aber generell läuft es super, so kann es gerne weitergehen. Wir haben eine junge und echt hungrige Truppe.“
Der Spielfilm: Tore: 0:1 Matos Cardoso (20.), 1:2 Matos Cardoso (60.), 1:3 Ergün (80. Foulelfmeter)
TuS-Spielertrainer Nico Richter sprach nach der Partie offen über die Probleme seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit: „Unsere erste Halbzeit war von vielen Abspielfehlern geprägt. Wir haben keinen Fuß auf den Boden bekommen. Die Reserve der TSG Planig hat gut gekontert, war sehr aggressiv und kam zu einigen Torchancen, begünstigt durch unser schwaches Verhalten. Unser Torhüter hat uns da noch im Spiel gehalten – und einmal hatten wir Glück, als der Gegner nur die Latte traf.“
Trotzdem führte einer dieser Fehler schließlich zum 0:1: Nach einem Fehlpass im Aufbauspiel nutzte Justin Schmitt die Gelegenheit, dribbelte noch einen Roxheimer aus und schloss sicher zur Führung ab (20.). Roxheim fand bis zur Pause kaum Struktur, zeigte aber nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht.
Der Ausgleich fiel nach einem Freistoß von der Seite – allerdings auf kuriose Art. Der Ball sprang mehrfach durch den Strafraum, ehe Jad Ali El-Chakkour aus fünf Metern zum 1:1 abstaubte (78.). Danach drängte Roxheim immer stärker auf den Sieg. „Wir haben spät alles auf eine Karte gesetzt und per Brechstange versucht, noch zum Siegtor zu kommen.“ Dies wurde in der Nachspielzeit belohnt: Ein Planiger Verteidiger verschätzte sich bei einem langen Ball und Richter, der inzwischen aus der Innenverteidigung in den Sturm rotierte, tauchte frei vor dem Tor auf und schob aus elf Metern überlegt zum 2:1 ein.
Der Siegtorschütze zeigte sich zwar erleichtert, aber auch sportlich fair: „Ein Unentschieden hätte sich der Gegner auf jeden Fall verdient gehabt.“ Das Duell beschreibt er als „zweikampfbetont, aber gar nicht unfair“. Der späte Dreier beschert Roxheim einen Schub in Richtung des kommenden Nachholspiels: „Das gibt uns ein gutes Gefühl vor dem Duell am Dienstag gegen Simmertal II.“
Der Spielfilm: 0:1 Schmitt (20.), 1:1 El-Chakkour (76.), 2:1 Richter (90.+3)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Klein (50.), 0:2 Moosmann (58.), 0:3 Wilhelm (62.), 0:4 Ebert (72.), 0:5 Wilhelm (78.), 0:6 Fey (87.)
Tore: 0:1 Urban (36.), 1:1 Quareti (52.), 1:2 Schallmo (62.), 1:3 Schwarz (66.)
Tore: 0:1 Dahdouh (35.), 0:2 Schmitt (75.), 0:3 Cakir (85.)
Tore: 1:0 Rheinländer (44.), 2:0 Thiel (45.+2), 3:0 Steeg (73. Foulelfmeter), 4:0 Zankel (81.)
Tore: 1:0 Menkovic (10.), 2:0 Menkovic (15.), 3:0 Lunkenheimer (23.), 4:0 Dreher (29.), 5:0 Lunkenheimer (31.), 6:0 Dreher (38.), 7:0 Menkovic (41.), 8:0 Heß (48.), 9:0 Dreher (57.), 10:0 Kasper (60.), 11:0 Gäns (64.), 12:0 Lunkenheimer (73.), 13:0 Zimmermann (74.), 14:0 Lunkenheimer (79.), 15:0 Zimmermann (84.)