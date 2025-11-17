B-Klasse KH I: Roxheim feiert Lucky-Punch, Rüdesheim mit reifem Sieg

Catch me if you can: VfL Rüdesheim II-Akteur Maurice Schmidt (rechts) versucht den ballführenden Leon Bott, vom TuS Waldböckelheim II, daran zu hindern, an ihm vorbeizuziehen. – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Am 16. Spieltag trafen gänzlich Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte auf Teams, die unterhalb der Tabellenmitte stehen, nur der SV Winterbach II hatte spielfrei und sah Gewinner, die unschwer vorhersehbar waren. So setzte sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II mit 6:0 bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II durch. Der SV Oberhausen II gewann auswärts mit 3:1 gegen den VfL Simmertal II, während die SG Hochstetten/Nußbaum einen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II verbuchte. Die Überraschung blieb auch in Weinsheim aus: Die Tabellenerste entschied sein Heimspiel mit 4:0 gegen die SG Guldenbachtal II für sich. Mit einem überzeugenden Auswärtssieg endete die Partie des VfL Rüdesheim II, der beim TuS Waldböckelheim II mit 3:1 gewann. Einen besonders deutlichen Erfolg feierte die SG Spabrücken/Schwarzerden/Hergenfeld, die den TSV Bockenau II mit 15:0 besiegte. Im Duell zwischen TuS Roxheim 1906 und der TSG 1862 Planig II behielten die Gastgeber in der Schlusssekunde mit 2:1 die Oberhand.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Bereits früh gingen die Gäste aus Rüdesheim in Führung. Nach einem Diagonalball von Silas Glockner konnte der Torwart der Hausherren, Maurice Strauß, den Ball nicht richtig klären. Rodrigo Miguel Matos Cardoso roch die Situation, luchste dem Keeper das Spielgerät 20 Meter vor dem Tor ab und vollendete zum 0:1 (8.). Waldböckelheim kam jedoch nach 36 Minuten zurück – mit einem cleveren Standard: Ein Freistoß aus 25 Metern halblinker Position wurde schnell ausgeführt, während der Keeper des VfL noch die Mauer stellte. Patrick Gadacz traf dabei sehenswert direkt in den rechten Winkel zum 1:1.