B-Klasse KH I: Lucky-Punch im Verfolgerduell, Top-Teams auf Kurs 87:27-Tore haben sowohl der TuS Roxheim als auch der SV Winterbach II, sechs Zähler mehr hat jedoch der Ex-A-Klassist auf der Habenseite und damit die deutlich bessere Ausgangslage kurz vor Ultimo +++ Auch Primus SG Weinsheim II gewinnt von Max Schäfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Jannik Grießhaber (rechts) von der SG Hochstetten/Nußbaum erzielte zwei Treffer beim 3:1-Auswärtssieg gegen den TuS Waldböckelheim II und Noah Rheinländer (links). – Foto: Belana Hall

Bad Kreuznach. Am 27. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach I setzte sich der VfL Rüdesheim II bereits am Freitag mit 3:1 gegen den SV Oberhausen II durch. Tags darauf gewann Spitzenreiter SG Weinsheim II auswärts mit 2:1 bei der TSG Planig II. Am Sonntag entschied der SV Winterbach II im Verfolgerduell sein Heimspiel mit 2:1 gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II für sich und wahrte damit letzte potentielle Chancen im Kampf um den Hochgang in die A-Klasse. Jedoch setzte sich auch das mit Abstand beste Team der Rückrunde, TuS Roxheim, mit 4:1 beim VfL Simmertal II durch. Die SG Hochstetten/Nußbaum siegte mit 3:1 beim TuS Waldböckelheim II. Deutlich wurde es beim 4:0-Auswärtssieg der SG Spabrücken bei der SG Kirn II. Zweistellig wurde der Heimsieg der SG Fürfeld II, die mit 10:0 gegen den TSV Bockenau II gewann.

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