B-Klasse KH I: Lucky-Punch im Verfolgerduell, Top-Teams auf Kurs

Bad Kreuznach. Am 27. Spieltag in der B-Klasse Bad Kreuznach I setzte sich der VfL Rüdesheim II bereits am Freitag mit 3:1 gegen den SV Oberhausen II durch. Tags darauf gewann Spitzenreiter SG Weinsheim II auswärts mit 2:1 bei der TSG Planig II.
Am Sonntag entschied der SV Winterbach II im Verfolgerduell sein Heimspiel mit 2:1 gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II für sich und wahrte damit letzte potentielle Chancen im Kampf um den Hochgang in die A-Klasse. Jedoch setzte sich auch das mit Abstand beste Team der Rückrunde, TuS Roxheim, mit 4:1 beim VfL Simmertal II durch.
Die SG Hochstetten/Nußbaum siegte mit 3:1 beim TuS Waldböckelheim II. Deutlich wurde es beim 4:0-Auswärtssieg der SG Spabrücken bei der SG Kirn II. Zweistellig wurde der Heimsieg der SG Fürfeld II, die mit 10:0 gegen den TSV Bockenau II gewann.
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SV-Spielertrainer Marius Hirsch stellte seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche taktisch um und ließ erstmals in dieser Saison mit Viererkette agieren – eine Reaktion auf die drei Gegentore zuletzt gegen Oberhausen II. Der Matchplan war klar auf Umschaltmomente ausgelegt, was über weite Strecken der ersten Halbzeit auch funktionierte, jedoch zunächst ohne zählbaren Erfolg blieb.
Trotz einiger vielversprechender Ansätze fehlte den Hausherren zunächst die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs fiel die verdiente Führung: Matteo Kunz setzte sich stark über die linke Seite durch und brachte den Ball präzise in den Strafraum, wo David Wolf per Kopf zum 1:0 vollendete (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch ein schneller Dämpfer. Eine Unachtsamkeit in der Defensive nutzten die Gäste eiskalt aus, Tim Wilhelm traf in der 55. Minute zum 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine hektische und wechselhafte Partie, in der beide Teams um die Entscheidung rangen.
Die dramatische Schlussphase hatte es dann in sich: In der Nachspielzeit bot sich der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II die große Chance zur Führung, doch der Abschluss aus gefährlicher Position konnte in letzter Sekunde zur Ecke geklärt werden. Dieser Standard leitete letztlich den entscheidenden Konter der Hausherren ein. Winterbach spielte den Gegenangriff sauber aus, Jonas Götz behielt den Überblick und legte quer auf David Wolf, der in der Nachspielzeit seinen zweiten Treffer erzielte und damit den 2:1-Endstand markierte (90.+4).
Wolf avancierte damit zum Matchwinner und unterstrich einmal mehr seine Bedeutung für das Team. „David nimmt jede Position an, auf der er aufgeboten wird. Er hat die meisten Spiele für uns in den letzten zwei Jahren bestritten. Heute hat er sich selbst für seinen selbstlosen Aufwand belohnt“, betonte Hirsch nach der Partie.
Mit Blick auf die Tabelle hält sich Winterbach II weiterhin alle Möglichkeiten offen. Sechs Punkte Rückstand auf Rang zwei und neun auf die Spitze lassen zwar nur noch eine minimale Chance nach oben, doch die Zielsetzung ist klar: „Wir wollen unsere drei restlichen Spiele gewinnen und bereit sein, falls die Konkurrenz Punkte liegen lassen sollte.“ Unabhängig davon bleibe das ursprüngliche Saisonziel, einen Platz unter den Top Fünf zu erreichen, fest im Fokus.
Der Spielfilm: 1:0 Wolf (45.+1), 1:1 Wilhelm (55.), 2:1 Wolf (90.+4)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 0:1 Härter (52.), 1:1 Ünal (55.), 2:1 Piccoli (88.), 3:1 Yildirim (90.)
Tore: 0:1 Rheinländer (52.), 1:1 Abohassan (65.), 1:2 Knaus (74.)
Tore: 0:1 Grießhaber (22.), 0:2 Blum (31.), 1:2 Belter (64.), 1:3 Grießhaber (90.)
Tore: 1:0 Schulz (33.), 2:0 Klein (34.), 3:0 Schmitt (37.), 4:0 Galinski (48.), 5:0 Kanzler (55.), 6:0 Galinski (65.), 7:0 Rottmann (67.), 8:0 Klein (72. Foulelfmeter), 9:0 Schmidt (80.), 10:0 Galinski (86.)
Tore: 0:1 Sulzbach (40.), 1:1 Schumann (43.), 1:2 Palm (44.), 1:3 Baumgärtner (46.), 1:4 Palm (56.)
Tore: 0:1 Menkovic (42.), 0:2 Neumann (67.), 0:3 Neumann (74.), 0:4 Lunkenheimer (83.)