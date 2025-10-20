B-Klasse KH I: Großer Fairplay-Moment beim Gipfeltreffen

Die SG MMM II hatte gegen den SV Winterbach II (in weiß) das Nachsehen in der Topbegegnung des Spieltags. – Foto: Gregor Wurdel

Bad Kreuznach. Am zwölften Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I feierte die SG Hochstetten/Nußbaum schon am Samstag einen 3:0-Heimerfolg gegen den Tabellennachbarn TuS Waldböckelheim II. Am Folgetag gewann Tabellenführer SG Weinsheim II weiter - im Heimspiel gegen die TSG Planig II hieß es am Ende 2:0. Mit reichlich Spannung wurde der Toppartie zwischen der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II und dem SV Winterbach II entgegengefiebert, in der sich die Gäste am Ende mit 4:1 durchsetzen und damit Tabellenplatz zwei untermauern konnten. Derweil musste der SV Oberhausen II eine 2:3-Heimniederlage gegen den VfL Rüdesheim II hinnehmen. Ein wahres Torfestival gab es in Bockenau, wo der Liganeuling und die zweite Mannschaft des TSV Bockenau gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II mit 2:8 unter die Räder kam und immernoch auf die ersten Zähler in der B-Klasse wartet. Zum Abschluss des Spieltags feierte Mitaufsteiger SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld einen 4:1-Heimsieg gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II und bleibt damit weiterhin ungeschlagener Teil der Spitzengruppe. Außerdem wurde das geplante Spiel zwischen dem TuS Roxheim und dem VfL Simmertal II abgesetzt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

In einer intensiven Begegnung zeigte die Elf von SV-Spielertrainer Marius Hirsch zwar nicht ihre spielerisch beste Leistung der Saison, überzeugte aber durch Effizienz, Teamgeist und eine außergewöhnliche Fairplay-Geste. „Wir wollten kompakt stehen und über unsere schnellen Stürmer zum Erfolg kommen – das ist uns gut gelungen“, analysierte Hirsch nach dem Spiel. Der Matchplan ging früh auf: Bereits in der 5. Minute nutzte Marcel Herrmann einen Abwehrfehler der Heimelf eiskalt aus und traf im Alleingang auf das gegnerische Tor zur frühen Winterbacher Führung. Kurz darauf folgte ein Schockmoment für die Gäste: Kapitän Sascha Mecking musste vom Platz, nachdem ihm die Kniescheibe rausflog. „Danach war ein Bruch in unserem Spiel. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn Merxheim zwei- oder dreimal getroffen hätte“, sagte Hirsch. Stattdessen gelang der Heimelf durch eine starke Einzelaktion "nur" der verdiente Ausgleich: Jacob Miesem (21.) traf mit einem satten Distanzschuss aus rund 25 Metern an den Innenpfosten – von dort sprang der Ball zum 1:1 ins Netz. Doch Winterbach schlug noch vor der Pause zurück: Nach einem langen Ball setzte sich erneut Herrmann (33.) im Laufduell durch und stellte auf 2:1 für den Gast. Nach dem Seitenwechsel agierte Winterbach noch kompakter und lauerte auf weitere Umschaltsituationen. In der 50. Minute führte ein Missverständnis in der SG-Defensive zum 1:3. Obwohl zuvor ein Elfmeterpfiff ausblieb, blieb der Winterbacher Tobias Zimmermann in der Aktion und luchste SG-Keeper Justin Ottenbreit den Ball ab, um ins leere Tor einzuschieben.