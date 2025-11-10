B-Klasse KH I: Aufsteiger Spabrücken beendet Hinrunde auf Rang drei

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

In einem intensiven und von schwierigen Platzverhältnissen sowie dichtem Nebel geprägten Spiel setzte sich die SG Spabrücken am Samstag knapp, aber verdient mit 1:0 gegen den TuS Roxheim durch. Vor rund 150 Zuschauern zeigte sich die Heimelf kämpferisch stark und sicherte sich mit großem Einsatz den nächsten Dreier. Sportlicher Leiter Detlef Neumann sprach nach der Partie von einem „hart umkämpften Spiel“, das „super souverän von Schiedsrichter Björn Strack geleitet“ wurde. In der Anfangsphase hatte zunächst der Gast aus Roxheim etwas mehr vom Spiel, ehe die Hausherren nach etwa einer Viertelstunde besser ins Geschehen fanden und bis zur Pause die Kontrolle übernahmen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann der entscheidende Treffer: David Klein setzte sich über die rechte Seite durch und flankte präzise in den Strafraum, wo Marcus Dreher den Ball mustergültig ablegte – Mario Lunkenheimer fackelte nicht lange und vollendete zur 1:0-Führung in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf weiter konzentriert, auch wenn SG-Spieler Mika Lang in der 47. Minute wegen Meckerns eine Zeitstrafe hinnehmen musste. Roxheim erhöhte im zweiten Durchgang zunehmend den Druck, doch die Gastgeber hielten mit einer starken Defensivleistung dagegen. Besonders Torhüter Sven Schenk ragte heraus, der laut Neumann „einen sehr großen Anteil am Sieg hatte und das Spiel von hinten hervorragend gesteuert hat“.

Gänzlich anderes Vereinsbild noch vor anderthalb Jahren

In der 72. Minute traf es auch den TuS: Niklas Reimann musste nach einer Gelben Karte plus Zeitstrafe ebenfalls für zehn Minuten pausieren. Trotz einer Schlussoffensive der Gäste blieb die SG-Defensive standhaft und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Wir hatten auf das gesamte Spiel gesehen die etwas besseren Chancen. Auch wenn wir einige davon etwas zu fahrig liegen gelassen haben, sind wir sehr glücklich über den Ausgang der Partie“, bilanzierte Neumann nach dem Abpfiff.

Zufrieden zeigte er sich nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit der Entwicklung des Teams: „Wir sind sehr stolz nach der Hinrunde auf Platz drei zu stehen. Vor anderthalb Jahren hatten wir noch Mühe, elf Spieler zusammenzubekommen – und jetzt stehen wir mit zwei Mannschaften und 45 Aktiven da. Das ist ein riesiger Erfolg für alle Beteiligten im Verein.“ Mit diesem Sieg untermauert die SG Spabrücken ihre starke Hinrunde und geht als Tabellendritter in die Rückrunde – ohne Druck, aber mit dem festen Willen als Aufsteiger weiter oben mitzuspielen.

Der Spielfilm: 1:0 Lunkenheimer (45.)

