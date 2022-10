B-Klasse II: Zweiter gegen Dritter im Spitzenspiel TSV Bockenau geht mit Selbstbewusstsein und ohne Ausfälle ins Verfolgerduell gegen Hargesheim II +++ Ziel A-Klasse für Bockenau

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach II steht ein echtes Spitzenspiel am Sonntag (15 Uhr) auf dem Plan: Der TSV Bockenau empfängt den direkten Verfolger: TSV Hargesheim II. Wenn die Bockenauer diese Partie gewinnen, bleiben sie dem Tabellenführer VfL Simmertal II, weiter auf den Fersen. Trotz starker Offensive, die stärkste der Liga mit 28 Toren, und ordentlicher Defensive kam Bockenau in drei von sieben Spielen nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nachdem der TSV Bockenau 2018 fußballerisch wiederbelebt wurde und der Aufstieg in der Saison 2019/2022 in die B-Klasse gelang, verpasste Bockenau in den Folgejahren zweimal den Durchmarsch in die A-Klasse. In diesem Jahr soll es so weit sein und der Aufstieg im dritten Anlauf klappen. Der Kader ist fast immer noch der gleiche wie in der ersten Saison, verstärkt durch einige junge Wilde wie Julian Brückner, Mathias Keiper und Alexander Keller. Gute Voraussetzungen also vor dem Spitzenspiel, das wegweisend für den TSV sein kann. Laut Abteilungsleiter Andreas Klosheim freue man sich auf die nächsten fünf Jahre mit dem neuen Trainer Dirk Reidenbach, auf weitere spielstarke Neuzugänge und habe die Ambition, sich langfristig in der A-Klasse zu etablieren. Es sei noch Luft nach oben, meint Klosheim.