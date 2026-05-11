B-Klasse II: Yves Kaffenberger geht bei der SG Rheinhessen von Bord

Macht zum Saisonende Schluss bei der SG Rheinhessen: Yves-Christopher Kaffenberger. – Foto: Timo Babic, SG

Bad Kreuznach. Irgendwann ist auch mal Schluss - das denkt sich Yves-Christopher Kaffenberger aus dem Trainerteam der SG Rheinhessen. Der Spielertrainer hört im besten Kreisliga-Alter von 50 Jahren zum Saisonende auf. "Ich werde nun ein bisschen pausieren, den Fokus mehr auf die Familie legen und nur noch bei den Alten Herren spielen", sagt der Coach aus den Reihen des TSV Volxheim, der in dieser Runde nicht mehr nur mit der SG Badenheim, sondern auch mit der TSG Sprendlingen gemeinsame Sache macht.

Auswärts bei der SG Nordpfalz II gab es jedenfalls nochmal ein Erfolgserlebnis. Was nicht darüber hinwegtäuscht, dass sich Kaffenberger durchaus mehr von der Saison erhofft hat. "Wir wollten eigentlich oben mitspielen oder zumindest einstellig abschließen. Aber das hat sich schnell gelegt, wir haben uns als SG erst neu finden müssen", sagt Kaffenberger. Seine drei Trainerkollegen Paolo Garro, Andrew Enders und Eric Hinkelmann bleiben auch in der kommenden Runde. Der 3:0-Erfolg am Sonntag bei der SG Nordpfalz II (Tore: Bouhki, Köhler, Al Shebabi) markierte die vierte ungeschlagene Partie in Serie für die SG, die theoretisch noch Zehnter werden kann. "Aber eigentlich geht es um nix mehr", sagt Kaffenberger.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: