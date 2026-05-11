 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

B-Klasse II: Yves Kaffenberger geht bei der SG Rheinhessen von Bord

Spielertrainer aus den Reihen des TSV Volxheim hört zum Ende der Runde beim derzeitigen Elften auf +++ Viertes Spiel ungeschlagen

von Philipp Durillo · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Macht zum Saisonende Schluss bei der SG Rheinhessen: Yves-Christopher Kaffenberger.
Macht zum Saisonende Schluss bei der SG Rheinhessen: Yves-Christopher Kaffenberger. – Foto: Timo Babic, SG

Verlinkte Inhalte

B-Klasse Kreuznach II
TSV Langenlonsheim
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
FSV Rehborn
FC Schmittweiler/Callbach II

Bad Kreuznach. Irgendwann ist auch mal Schluss - das denkt sich Yves-Christopher Kaffenberger aus dem Trainerteam der SG Rheinhessen. Der Spielertrainer hört im besten Kreisliga-Alter von 50 Jahren zum Saisonende auf. "Ich werde nun ein bisschen pausieren, den Fokus mehr auf die Familie legen und nur noch bei den Alten Herren spielen", sagt der Coach aus den Reihen des TSV Volxheim, der in dieser Runde nicht mehr nur mit der SG Badenheim, sondern auch mit der TSG Sprendlingen gemeinsame Sache macht.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Gestern, 13:00 Uhr
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz II
SG Rheinhessen
SG RheinhessenSG Rheinhessen
0
3
Abpfiff

Auswärts bei der SG Nordpfalz II gab es jedenfalls nochmal ein Erfolgserlebnis. Was nicht darüber hinwegtäuscht, dass sich Kaffenberger durchaus mehr von der Saison erhofft hat. "Wir wollten eigentlich oben mitspielen oder zumindest einstellig abschließen. Aber das hat sich schnell gelegt, wir haben uns als SG erst neu finden müssen", sagt Kaffenberger. Seine drei Trainerkollegen Paolo Garro, Andrew Enders und Eric Hinkelmann bleiben auch in der kommenden Runde. Der 3:0-Erfolg am Sonntag bei der SG Nordpfalz II (Tore: Bouhki, Köhler, Al Shebabi) markierte die vierte ungeschlagene Partie in Serie für die SG, die theoretisch noch Zehnter werden kann. "Aber eigentlich geht es um nix mehr", sagt Kaffenberger.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
FV Kreuznacher Kickers
FV Kreuznacher KickersFV Kreuznacher Kickers
FC Bad Sobernheim
FC Bad Sobernheim FC Bad Sobernheim  II
3
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Langenlonsheim
TSV LangenlonsheimTSV Langenlonsheim
TuS Gangloff
TuS GangloffTuS Gangloff
9
3
Abpfiff

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr
VfL Sponheim
VfL SponheimVfL Sponheim
FSV 1928 Rehborn
FSV 1928 RehbornFSV Rehborn
1
6
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied
SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/LauschiedSG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach/Lauschied III
FSV Reiffelbach/Roth
FSV Reiffelbach/RothReiffelbach
7
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Hargesheim
TSV HargesheimHargesheim II
FC Schmittweiler/Callbach
FC Schmittweiler/CallbachFC Schmittweiler/Callbach II
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Waldlaubersheim/GutenbergSG Waldlaubersheim/Gutenberg
SG Disibodenberg
SG DisibodenbergSG Disibodenberg
0
7
Abpfiff
Spieltext SG Waldlaubersh... - SG Disibodenber...