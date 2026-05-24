 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

B-Klasse I: Weinsheim macht Dreifach-Meisterstück perfekt

SG Weinsheim II ist Meister und steigt in die A-Klasse auf +++ Roxheim besiegt SG Spabrücken und bestreitet Aufstiegsspiele gegen Bretzenheim

von Philipp Durillo · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser
Die SG Weinsheim II ist Meister der B-Klasse Bad Kreuznach I.
Die SG Weinsheim II ist Meister der B-Klasse Bad Kreuznach I. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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B-Klasse Kreuznach I
TuS Roxheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
TuS Waldböc. II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II

Kreis Bad Kreuznach. Es ist vollbracht: Die SG Weinsheim hat nach der Meisterschaft in der Bezirksliga, auch in der B-Klasse 1 (mit der "Zweiten" und der C-Klasse (mit der "Dritten") die Meisterschaft geholt. Der Titel für die "Zweite" war im Auswärtsspiel beim punktlosen Schlusslicht TSV Bockenau II nur Formsache.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Heute, 13:00 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauBockenau II
SG Weinsheim
SG Weinsheim SG Weinsheim  II
0
4
Abpfiff

Die Bockenauer haben sehr defensiv gespielt, nach der Halbzeit haben wir es dann easy runtergespielt. Es war ein lauer Sommerkick", sagte Weinsheims sportlicher Leiter Johannes Hoffmann kurz vor Abfahrt mit dem Bus Richtung Weinsheim. "Dort machen wir Halligalli und morgen geht's ins Schwimmbad", umriss Hoffmann die Party-Pläne der SG. In der A-Klasse soll kommende Saison der Klassenerhalt her. Tore: Steeg (2), Scharnow, Jökel.

Heute, 13:00 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
SG Spabrücken/Schöneberg/HergenfeldSG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
5
1
Abpfiff

Dahinter buchte der TuS Roxheim die Vizemeisterschaft und tritt nun in der Aufstiegsrunde gegen den Vizemeister der Parallel-Klasse, FSV Bretzenheim, an, der mit einer Delegation die Partie gegen die SG Spabrücken verfolgte. Ein Punkt mussten die Roxheimer mindestens holen gegen den Favoritenschreck, der vor einigen Wochen bereits den Tabellenführer besiegt hatte.

"Wir haben versucht, ein bisschen Druck wegzunehmen. Wir wussten, dass eine kampfstarke Mannschaft auf uns zukommt, haben es aber geschafft, die Zweikämpfe sehr gut anzunehmen. Aber die SG hat uns bis zum 4:1 alles abgefordert. Am Ende konnten wir unsere Qualitäten ausspielen", sagte TuS-Trainer Nico Richter. Wichtig dabei, dass die Roxheimer nach dem Führungstreffer durch Leon Sulzbach auf den Ausgleich durch Pascal May direkt im Gegenstoß durch Jan-Felix Zengerling die richtige Antwort parat hatten. Florian Rust erhöhte noch vor der Pause auf 3:1, danach machte Tim Baumgärtner (32. Saisontor) und Niclas Reimann den Deckel drauf.

"Wir vertrauen auf unsere Stärken", sagt Richter mit Blick auf das Hinspiel am Donnerstag. Mit dem undankbaren dritten Platz muss sich der SV Winterbach II (4:0 gegen Waldböckelheim II) zufrieden geben.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 13:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal II
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn II
7
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Hochstetten/Nußbaum
SG Hochstetten/NußbaumSG Hochstetten/Nußbaum
VfL Simmertal
VfL SimmertalSimmertal II
5
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenOberhausen II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II
0
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Winterbach
SV Winterbach SV Winterbach  II
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböc. II
4
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig II
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimRüdesheim II
1
8
Abpfiff