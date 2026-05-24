B-Klasse I: Weinsheim macht Dreifach-Meisterstück perfekt

Die Bockenauer haben sehr defensiv gespielt, nach der Halbzeit haben wir es dann easy runtergespielt. Es war ein lauer Sommerkick", sagte Weinsheims sportlicher Leiter Johannes Hoffmann kurz vor Abfahrt mit dem Bus Richtung Weinsheim. "Dort machen wir Halligalli und morgen geht's ins Schwimmbad", umriss Hoffmann die Party-Pläne der SG. In der A-Klasse soll kommende Saison der Klassenerhalt her. Tore: Steeg (2), Scharnow, Jökel.

Dahinter buchte der TuS Roxheim die Vizemeisterschaft und tritt nun in der Aufstiegsrunde gegen den Vizemeister der Parallel-Klasse, FSV Bretzenheim, an, der mit einer Delegation die Partie gegen die SG Spabrücken verfolgte. Ein Punkt mussten die Roxheimer mindestens holen gegen den Favoritenschreck, der vor einigen Wochen bereits den Tabellenführer besiegt hatte.

"Wir haben versucht, ein bisschen Druck wegzunehmen. Wir wussten, dass eine kampfstarke Mannschaft auf uns zukommt, haben es aber geschafft, die Zweikämpfe sehr gut anzunehmen. Aber die SG hat uns bis zum 4:1 alles abgefordert. Am Ende konnten wir unsere Qualitäten ausspielen", sagte TuS-Trainer Nico Richter. Wichtig dabei, dass die Roxheimer nach dem Führungstreffer durch Leon Sulzbach auf den Ausgleich durch Pascal May direkt im Gegenstoß durch Jan-Felix Zengerling die richtige Antwort parat hatten. Florian Rust erhöhte noch vor der Pause auf 3:1, danach machte Tim Baumgärtner (32. Saisontor) und Niclas Reimann den Deckel drauf.