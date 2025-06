B-Klasse: Entscheidungsspiel um die Meisterschaft

Weinheim. In der B-Klasse Alzey-Worms stehen zwar die punktgleichen Spitzenreiter SG Wallertheim/Sulzheim und Rhenania Rheindürkheim bereits als Aufsteiger zur A-Klasse fest. Offen ist nur noch, wer von beiden Meister ist. Und das, weil im Südwestdeutschen Fußballverband das Torverhältnis keinen Einfluss aufs Ranking in der Tabelle hat.

Nun ist in Sachen Aufstieg absolut unbedeutend, ob nun die SG Wallertheim oder Rhenania Rheindürkheim Erster oder Zweiter ist. Trotzdem hat Staffelleiterin Carmen Dehm ein Entscheidungsspiel zwischen beiden Vereinen angesetzt. Es ist für Dienstag, 3. Juni, 19 Uhr, im Weinheimer Stadion terminiert. Ralf Müller, der Stellvertretende Vorsitzende des Fußball-Kreises Alzey-Worms, begründete die Partie. Klubs wollten wissen, wer nun Meister ist: „Gerne hängen sie sich die Urkunden ins Vereinsheim“. Und da es keine Doppelmeister in einer Saison gibt, braucht es ein Entscheidungsspiel.

Dadurch ergibt sich ein Kuriosum: Am Dienstag stehen sich die SG Wallertheim und Rhenania Rheindürkheim zum dritten Mal innerhalb von gut zwei Monaten gegenüber. Am 30. März eroberte Rhenania ein 2:2 in Wallertheim. Am 4. Mai gab es einen 4:2-Sieg der Rheindürkheimer. Nun hat die SG Wallertheim eine weitere Chance, sich zu revanchieren - und obendrein den Titel abzustauben.