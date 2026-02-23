B-Klasse Bad Kreuznach II: Gangloff und Sponheim starten optimal

Der VfL Sponheim setzte sich mit 3:0 bei der SG Meisenheim III durch, doch Trainer Marc Förster sah eine Partie mit deutlich engerem Verlauf, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Wir hatten das Spiel zu Beginn im Griff, haben aber nach dem Führungstreffer aufgehört, Fußball zu spielen – das hat mir nicht ganz gefallen“, sagte Förster. Das 1:0 fiel in der 24. Minute nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld, die Julian Schauß per Kopf verwertete.

Nach der Pause bekam Sponheim zunehmend Probleme. „Die drei Aushilfsspieler von der zweiten Mannschaft des Gegners haben das Spiel an sich gerissen und uns vor Herausforderungen gestellt. Wenn der Gegner in der 60. Minute bei einem Flipperball in unserem Strafraum trifft, weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht“, offenbarte Förster. Zudem hielt der ins Tor rotierte Marcel Fischer seinen VfL mit einer wichtigen Fußabwehr im Spiel.

In der Schlussphase schlug Sponheim nochmals zu: Schauß eroberte hoch den Ball und legte quer auf Ole Niebergall, der nur noch einschieben musste (74.). In der 86. Minute setzte Michael Condrai per Konter den Schlusspunkt. „Bis zum 2:0 stand das Spiel auf Messers Schneide. Das Endergebnis ist vielleicht um ein Tor zu hoch“, ordnete Förster ein.

Mit Blick auf die Restrückrunde bleibt der Coach realistisch: „Die Wintervorbereitung verlief sehr schleppend. Mein Kader ist sehr klein, wir müssen schauen, dass wir Woche für Woche zwölf bis 15 Spieler zusammenbekommen. Wenn wir den sechsten Platz halten können, wäre ich am Saisonende hochzufrieden.“