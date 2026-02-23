B-Klasse Bad Kreuznach II: Gangloff und Sponheim starten optimal

Bad Kreuznach. Zwei Nachholpartien fanden an den beiden vergangenen Sonntagen in der B-Klasse Bad Kreuznach II statt. Dabei zeigten sich die Auswärtsteams jeweils torhungrig. Sowohl der TuS Gangloff als auch der VfL Sponheim nahmen drei Punkte in der Fremde mit.
„Wir kamen sehr gut rein in die Partie“, bilanzierte Gangloff-Trainer Jan Riemenschnitter nach dem deutlichen Erfolg. Bereits in der 11. Minute brachte Samuel Rahn seine Farben nach einem Eckball in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Samuel Rahn auf 2:0 (43.), als er nach einem Steckpass im Eins-gegen-eins cool blieb. „Wir haben in Durchgang eins noch fünf oder sechs weitere Großchancen vergeben“, ergänzte Riemenschnitter.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gangloff zunächst am Drücker. Ein weiterer Eckball führte zum 3:0, als Janosch Kroll den Ball unglücklich ins eigene Netz beförderte (50.). Doch der Verteidiger machte seinen Fauxpas wenig später wett und traf für die SG Nordpfalz II zum 1:3-Anschluss (68.), als er die druckvolle Phase der Hausherren belohnte.
„Das Gegentor war ein kleiner Weckruf für uns, fortan haben wir wieder mehr für das Spiel getan“, erklärte Riemenschnitter. Marvin Köhler sorgte per direktem Freistoß in der 80. Minute für die Entscheidung, ehe Philipp Rahn mit einer sehenswerten Einzelaktion den 5:1-Endstand markierte (86.).
„Der Platz war tief, aber wir haben die Bedingungen sehr gut angenommen. Das war ein sehr guter Sonntag für uns, wir sind glücklich mit diesen drei Punkten“, lautete das Fazit des TuS-Coachs.
Der Spielfilm: 0:1 Rahn (11.), 0:2 Rahn (43.), 0:3 Kroll (50. Eigentor), 1:3 Kroll (68.), 1:4 Köhler (80.), 1:5 Rahn (86.)
Der Spielfilm: 0:1 Schauß (24.), 0:2 Niebergall (74.), 0:3 Conradi (86.)