Ligabericht

B-Klasse Bad Kreuznach II: Gangloff und Sponheim starten optimal

Zwei Nachholpartien vor offiziellem Restrückrundenstart am kommenden Wochenende +++ SG Nordpfalz II weiterhin ohne Saisonsieg +++ SG Meisenheim III drückt, trifft aber nicht

von Max Schäfer · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Läuft: Der VfL Sponheim startete mit einem zu-Null-Sieg in das Fußballjahr 2026.
Läuft: Der VfL Sponheim startete mit einem zu-Null-Sieg in das Fußballjahr 2026. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. Zwei Nachholpartien fanden an den beiden vergangenen Sonntagen in der B-Klasse Bad Kreuznach II statt. Dabei zeigten sich die Auswärtsteams jeweils torhungrig. Sowohl der TuS Gangloff als auch der VfL Sponheim nahmen drei Punkte in der Fremde mit.

„Wir kamen sehr gut rein in die Partie“, bilanzierte Gangloff-Trainer Jan Riemenschnitter nach dem deutlichen Erfolg. Bereits in der 11. Minute brachte Samuel Rahn seine Farben nach einem Eckball in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Samuel Rahn auf 2:0 (43.), als er nach einem Steckpass im Eins-gegen-eins cool blieb. „Wir haben in Durchgang eins noch fünf oder sechs weitere Großchancen vergeben“, ergänzte Riemenschnitter.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gangloff zunächst am Drücker. Ein weiterer Eckball führte zum 3:0, als Janosch Kroll den Ball unglücklich ins eigene Netz beförderte (50.). Doch der Verteidiger machte seinen Fauxpas wenig später wett und traf für die SG Nordpfalz II zum 1:3-Anschluss (68.), als er die druckvolle Phase der Hausherren belohnte.

„Das Gegentor war ein kleiner Weckruf für uns, fortan haben wir wieder mehr für das Spiel getan“, erklärte Riemenschnitter. Marvin Köhler sorgte per direktem Freistoß in der 80. Minute für die Entscheidung, ehe Philipp Rahn mit einer sehenswerten Einzelaktion den 5:1-Endstand markierte (86.).

„Der Platz war tief, aber wir haben die Bedingungen sehr gut angenommen. Das war ein sehr guter Sonntag für uns, wir sind glücklich mit diesen drei Punkten“, lautete das Fazit des TuS-Coachs.

Der Spielfilm: 0:1 Rahn (11.), 0:2 Rahn (43.), 0:3 Kroll (50. Eigentor), 1:3 Kroll (68.), 1:4 Köhler (80.), 1:5 Rahn (86.)

Der VfL Sponheim setzte sich mit 3:0 bei der SG Meisenheim III durch, doch Trainer Marc Förster sah eine Partie mit deutlich engerem Verlauf, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Wir hatten das Spiel zu Beginn im Griff, haben aber nach dem Führungstreffer aufgehört, Fußball zu spielen – das hat mir nicht ganz gefallen“, sagte Förster. Das 1:0 fiel in der 24. Minute nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld, die Julian Schauß per Kopf verwertete.

Nach der Pause bekam Sponheim zunehmend Probleme. „Die drei Aushilfsspieler von der zweiten Mannschaft des Gegners haben das Spiel an sich gerissen und uns vor Herausforderungen gestellt. Wenn der Gegner in der 60. Minute bei einem Flipperball in unserem Strafraum trifft, weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht“, offenbarte Förster. Zudem hielt der ins Tor rotierte Marcel Fischer seinen VfL mit einer wichtigen Fußabwehr im Spiel.

In der Schlussphase schlug Sponheim nochmals zu: Schauß eroberte hoch den Ball und legte quer auf Ole Niebergall, der nur noch einschieben musste (74.). In der 86. Minute setzte Michael Condrai per Konter den Schlusspunkt. „Bis zum 2:0 stand das Spiel auf Messers Schneide. Das Endergebnis ist vielleicht um ein Tor zu hoch“, ordnete Förster ein.

Mit Blick auf die Restrückrunde bleibt der Coach realistisch: „Die Wintervorbereitung verlief sehr schleppend. Mein Kader ist sehr klein, wir müssen schauen, dass wir Woche für Woche zwölf bis 15 Spieler zusammenbekommen. Wenn wir den sechsten Platz halten können, wäre ich am Saisonende hochzufrieden.“

Der Spielfilm: 0:1 Schauß (24.), 0:2 Niebergall (74.), 0:3 Conradi (86.)