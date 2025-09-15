B-Klasse Bad Kreuznach I: Doppelter Kunz schlägt Roxheim

Maximilian Stumm (links) legte das erste Tor des Tages für die Winterbacher Zweite auf. Der SV sollte 40 Minuten später einen verdienten Heimsieg gegen den TuS Roxheim feiern. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach I standen am Wochenende erneut einige torreiche Partien auf dem Programm. Bereits am Samstag trennten sich die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II und der VfL Simmertal II 2:2-Remis. Am Sonntag siegte der SV Winterbach II durch einen Doppelpack von Matteo Kunz verdient mit 2:0 gegen den TuS Roxheim. Torreich ging es auch auf dem Kunstrasen der TSG Planig II zu, wo die SG Hochstetten/Nußbaum mit 6:2 triumphierte. Einen klaren Heimerfolg verbuchte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die den TSV Bockenau II mit 5:0 bezwang. Besonders torhungrig zeigte sich der SV Oberhausen II, der die SG Guldenbachtal II gleich mit 7:0 vom Platz fegte. Nichts zu holen gab es für den TuS Waldböckelheim II, der sich der SG Weinsheim II mit 0:5 geschlagen geben musste. Außerdem fuhr die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld beim VfL Rüdesheim II einen 3:1-Auswärtssieg ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Die erste Halbzeit war noch weitgehend ausgeglichen. Beide Teams tasteten sich zunächst ab, wobei die Gäste aus Roxheim tendenziell näher am Führungstreffer waren. Winterbach verteidigte jedoch aufmerksam und ließ keinen Gegentreffer zu. „Wir haben schon da gewusst, unser Tor zu verteidigen“, bilanzierte SV-Trainer Marius Hirsch. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie eine klare Wendung. Winterbach stellte taktisch um und übernahm fortan die Spielkontrolle. Mit großem Druck auf das gegnerische Tor erarbeitete sich die Heimelf nun Chance um Chance. Der Lohn folgte in der 53. Minute: Nach einem feinen Angriff und Querpass von Maximilian Stumm musste Matteo Kunz nur noch einschieben und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Nach langer Leidenszeit der Matchwinner Kunz blieb der entscheidende Mann des Spiels. Er fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und jagte den Ball mit einem fulminanten Distanzschuss unter die Querlatte (68.) – das 2:0 und die Vorentscheidung. „Das freut mich für ihn persönlich sehr, weil er nach längerer Verletzungs- und Leidenszeit bei uns jetzt wieder Fuß fasst. Er hat jahrelang Bezirksliga gespielt, das merkt man ihm an und diese Erfahrung macht einfach den Unterschied“, lobte Hirsch seinen Doppel-Torschützen. In der Schlussphase wurde es nochmal hektisch. Nach wiederholtem Handspiel sah Sascha Weiß die Ampelkarte (79.), zuvor hatten bereits Maximilian Höft (33.) wegen Ballwegschießens und Tim Augustin (78.) wegen Meckerns jeweils eine Gelbe Karte plus Zeitstrafe kassiert. Teilweise agierte Winterbach so mit neun gegen elf, warf sich aber in alles hinein und verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Heimelf, die sich dank einer starken zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte und auf einen glänzend aufgelegten Matchwinner Matteo Kunz bauen konnte. Der Spielfilm: 1:0 Kunz (53.), 2:0 Kunz (65.)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Weiß (79./SV Winterbach II/ wiederholtes Handspiel)