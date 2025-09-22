B-Klasse Bad Kreuznach I: Abreibungen und Premierensieg für Kirn II

Mund abputzen, weiter geht's: Der TuS Waldböckelheim II (blaue Trikots) hat am Wochenende elf Gegentreffer und damit eine herbe Klatsche kassiert. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach I fielen am Wochenende erneut viele Tore und es gab klare Ergebnisse. Schon am Samstag sorgte die SG Spabrücken/Schwarzbach/Hergenfeld für ein echtes Ausrufezeichen und schickte den TuS Waldböckelheim II mit einem 11:0-Kantersieg nach Hause. Auch am Sonntag wurde es deutlich: Der SV Winterbach II ließ dem TSV Bockenau II beim 9:0-Auswärtserfolg keine Chance. Ihre Heimstärke unterstrich die SG Hochstetten/Nußbaum, die den SV Oberhausen II mit 5:0 besiegte. Ebenfalls erfolgreich war die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II, die sich mit 2:0 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II behauptete und damit den ersten Saisondreier eintütete. Einen Auswärtssieg feierte die TSG Planig II, die den VfL Simmertal II mit 2:0 bezwang. Die Partie zwischen der SG Guldenbachtal II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II wurde dagegen abgesetzt. Und das Duell zwischen dem TuS Roxheim 1906 und dem VfL Rüdesheim II findet erst am 3. Oktober statt.

