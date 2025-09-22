B-Klasse Bad Kreuznach I: Abreibungen und Premierensieg für Kirn II

Bad Kreuznach. In der B-Klasse Bad Kreuznach I fielen am Wochenende erneut viele Tore und es gab klare Ergebnisse. Schon am Samstag sorgte die SG Spabrücken/Schwarzbach/Hergenfeld für ein echtes Ausrufezeichen und schickte den TuS Waldböckelheim II mit einem 11:0-Kantersieg nach Hause. Auch am Sonntag wurde es deutlich: Der SV Winterbach II ließ dem TSV Bockenau II beim 9:0-Auswärtserfolg keine Chance.
Ihre Heimstärke unterstrich die SG Hochstetten/Nußbaum, die den SV Oberhausen II mit 5:0 besiegte. Ebenfalls erfolgreich war die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II, die sich mit 2:0 gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II behauptete und damit den ersten Saisondreier eintütete. Einen Auswärtssieg feierte die TSG Planig II, die den VfL Simmertal II mit 2:0 bezwang.
Die Partie zwischen der SG Guldenbachtal II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II wurde dagegen abgesetzt. Und das Duell zwischen dem TuS Roxheim 1906 und dem VfL Rüdesheim II findet erst am 3. Oktober statt.
Schon in der ersten Halbzeit hatte die Heimelf zahlreiche Gelegenheiten, verpasste es jedoch, den Ball im Tor unterzubringen. „Das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Saison“, bilanzierte Kirns sportlicher Leiter Mike Porger. Dennoch stand die Defensive sicher, verteidigte konzentriert und ließ die Gäste, die vor allem mit langen Bällen auf die Außenbahnen versuchten, gefährlich zu werden, nur selten in Tornähe kommen.
Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Hausherren dann endlich für ihren Aufwand. In der 59. Minute landete ein langer Ball aus der Abwehr bei Parwiz Shahabi, der sich aus abseitsverdächtiger Position durchsetzte und mustergültig querlegte. Nematullah Jamali lupfte den Ball über den herauseilenden Gästetorwart und sorgte so für die erlösende 1:0-Führung. In der Schlussphase legte Shahabi dann selbst nach: Nach einem langen Ball in einer Kontersituation blieb er im direkten Duell mit dem Keeper eiskalt und netzte zum 2:0 ein (83.). Kurz darauf hätte es zwar noch einmal spannend werden können, doch Torhüter Elias Krukowsky parierte einen Foulelfmeter der Gäste glänzend (87.) und hielt damit die Null fest.
Am Ende stand ein verdienter 2:0-Heimsieg für die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II, die den ersten Dreier der Saison feierte und sich damit endlich das ersehnte Erfolgserlebnis verschaffte. „Das wurde auch Zeit und gibt uns hoffentlich Rückenwind für die kommenden Aufgaben“, sagte Porger. Auch der Schiedsrichter Emil Barth bekam ein Lob von Proger: „Er hat mit seiner ruhigen, unaufgeregten Art die Partie jederzeit im Griff gehabt.“
Der Spielfilm: 1:0 Jamali (59.), 2:0 Shahabi (83.)
Besonderes Vorkommnis: Elias Krukowsky (SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II) hält Foulelfmeter (87.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Dreher (9.), 2:0 Lunkenheimer (12.), 3:0 Klein (13.), 4:0 Dreher (18.), 5:0 Gäns (22.), 6:0 Essner (51.), 7:0 Dreher (53.), 8:0 Kasper (70.), 9:0 Zimmermann (72.), 10:0 Menkovic (85. Foulelfmeter), 11:0 Menkovic (90.)
Tore: 0:1 Hirsch (7.), 0:2 Hirsch (18.), 0:3 Weiß (26.), 0:4 Kunz (48.), 0:5 Kunz (65.), 0:6 Weiß (70.), 0:7 Zimmermann (75.), 0:8 Hennrich (79.), 0:9 Wolf (86.)
Tore: 0:1 Erseven (26.), 0:2 Wagner (90.)
Tore: 1:0 Blum (1.), 2:0 Grimm (6.), 3:0 Chaib Ainou (41.), 4:0 Al (44.), 5:0 Grießhaber (82.)