B-Klasse AZ/WO: Rhenania Rheindürkheim im Freudentaumel

Wallertheims Nils Arnold fängt Rheindürkheims Timo Widder ab. Links harrt Leon Becker der Dinge, die da kommen. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey-Weinheim. Schöner hätte die Saison in der B-Klasse Alzey-Worms nicht enden können, als mit diesem Traumtor: Aus 20 Metern zirkelte Jonas Werle den Ball in den rechten oberen Winkel und markierte damit den Endstand in diesem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft: Es war das 4:0 für Rhenania Rheindürkheim, die in dieser Bonus-Partie in Alzey-Weinheim die nach der Punktspielserie punktgleiche SG Wallertheim/Sulzheim endgültig auf den zweiten Platz verwies. Schon vor dieser Begegnung war klar, dass beide Mannschaften für kommende Runde einen Startplatz in der A-Klasse haben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Rhenania Rheindürkheim verfügt über einen großen Anhang. Der A-Klassen-Absteiger aus der zurückliegenden Saison stellte auch in Weinheim das Gros der über 125 Zuschauer. Und das hatte allen Grund, guter Stimmung zu sein. Jonas Werle (12.) köpfte frühzeitig das 1:0, Timo Widder legte per Freistoß rasch das 2:0 (16.) nach. Mit Werles zweitem Kopfball-Tor (36.) war die Begegnung schon vor Ablauf der ersten Hälfte entschieden. Die ersatzgeschwächte SG Wallertheim/Sulzheim mit ihrem wie immer herausragend engagierten Spielertrainer Levent Yalkin war weitgehend nur auf Schadenbegrenzung aus.

Krönendes Karriereende des Abwehrchefs Die meisten SGler hasteten nach Schlusspfiff in die Katakomben und überließen dem überglücklichen Sieger die Bühne vor der Tribüne. Die Spieler versammelten sich zum Siegerfoto. Irgendjemand zauberte noch ein rotes Transparent mit den Worten „Zurück in der A-Klasse“ aus dem Off. Dann klickten die Smartphones, eins sogar, um die Impressionen via Videofilm ins Reich der Unvergänglichkeit zu holen.