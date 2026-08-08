B-Klasse Alzey-Worms Nord: Udenheim/Schornsheim zurück im Kreis

Alzey. Zwölf Teams gehen in der B-Klasse Alzey-Worms Nord an den Start. Neu dabei sind mit der SG Undenheim/Schornsheim, ein alter Bekannter, und die SpVgg Selzen aus dem Kreis Mainz-Bingen. Der FSV Saulheim II gilt hier als großer Meisterschaftsfavorit. Auch der SV Guntersblum II und der TuS Gau-Heppenheim werden öfter genannt.
Keiner der Vereine hat die Meisterschaft direkt als Ziel angegeben. Insgesamt sechs Teams steigen in der kommenden Runde in die A-Klasse auf, eventuell auch sieben. Absteigen kann in dieser Übergangssaison zur neuen Spielklassenstruktur keine Mannschaft aus der B-Klasse. Die Angaben der einzelnen Teams:
Zugänge: Oguz Akcesme, Maxamed Salad (beide SV Horchheim), Jeff Burkhard (SpVgg Seligenstadt), Igor Grosu, Hasan Ali Serdar (beide Olympia Lorsch), Habib Nurshaba (SG Dautenheim/Eppelsheim), Nikita Tribus (VfL Gundersheim), Louis Brödel, Niklas Glatz, Liam Heykena (alle eigene Jugend).
Abgänge: Baran Adsay (TSV Gau-Odernheim), Moslem Azimi, Ömer Cekic, Niclas Müller (alle TuS Gau-Heppenheim), Mika Ruben Muskopf (SV Heimbach), Sait Yalkin (TuS Wörrstadt), Pascal Reichert (pausiert).
Trainer: Roland Klein (wie bisher).
Saisonziel: Aufstieg.
Meisterschaftsfavoriten: FSV Saulheim II, TuS Gau-Heppenheim, TSG Gau-Bickelheim.
Die Transfers der weiteren Teams sowie deren Angaben zu Trainer, Saisonziel und den Meisterschaftsfavoriten lest ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.