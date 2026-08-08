B-Klasse Alzey-Worms Nord: Udenheim/Schornsheim zurück im Kreis

Alzey. Zwölf Teams gehen in der B-Klasse Alzey-Worms Nord an den Start. Neu dabei sind mit der SG Undenheim/Schornsheim, ein alter Bekannter, und die SpVgg Selzen aus dem Kreis Mainz-Bingen. Der FSV Saulheim II gilt hier als großer Meisterschaftsfavorit. Auch der SV Guntersblum II und der TuS Gau-Heppenheim werden öfter genannt.

Keiner der Vereine hat die Meisterschaft direkt als Ziel angegeben. Insgesamt sechs Teams steigen in der kommenden Runde in die A-Klasse auf, eventuell auch sieben. Absteigen kann in dieser Übergangssaison zur neuen Spielklassenstruktur keine Mannschaft aus der B-Klasse. Die Angaben der einzelnen Teams: