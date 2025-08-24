B-Klasse 3 Donau/Isar 1. Spieltag

SpVgg Langenbruck II – FC Hettenshausen II 0:5

FC Hettenshausen II überzeugte mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Die SpVgg Langenbruck II fand keine Mittel gegen die druckvollen Angriffe des Gegners.

Vorschau für den nächsten Spieltag:

TSV Wolnzach II (10. Platz) – TSV Hohenwart II (5. Platz)

TSV Wolnzach II steht nach der Auftaktniederlage unter Druck und muss die Defensive stabilisieren. TSV Hohenwart II will mit einem positiven Start in die Saison ein Zeichen setzen.

SpVgg Langenbruck II (12. Platz) – FSV Pfaffenhofen/Ilm III (11. Platz)

Beide Teams haben den Auftakt verloren und wollen nun die ersten Punkte einfahren. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

FC Hettenshausen II (1. Platz) – BC Uttenhofen II (7. Platz)

FC Hettenshausen II geht als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. BC Uttenhofen II steht vor einer großen Herausforderung, ihr erstes Saisonspiel gegen den formstarken Gegner zu bestreiten.

VfB Pörnbach II (8. Platz) – FC Schweitenkirchen II (3. Platz)

VfB Pörnbach II startet in die Saison und trifft auf das selbstbewusste Team von FC Schweitenkirchen II, das den Schwung aus dem ersten Sieg mitnehmen möchte.

SV Oberhaindlfing/Abens II (2. Platz) – TSV Reichertshausen II (4. Platz)

Ein Spitzenspiel der oberen Tabellenhälfte. Beide Teams wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, was ein spannendes Duell verspricht.