B-Klasse 3 Donau/Isar 1. Spieltag

B-Klasse 3 Donau/Isar
Hohenwart II
Rohrbach III
TSV Wolnzach II
Schweitenkir II

Der erste Spieltag der Saison bot spannende Duelle mit klaren Ergebnissen und torreichen Partien. FC Hettenshausen II und SV Oberhaindlfing/Abens II setzten mit deutlichen Siegen ein erstes Ausrufezeichen und übernahmen die Tabellenspitze. Auffällig war die starke Offensive von FC Hettenshausen II, die fünf Tore erzielte. Insgesamt zeigte sich ein interessantes Kräfteverhältnis für den weiteren Saisonverlauf.

Gestern, 16:00 Uhr
FC Schweitenkirchen
FC SchweitenkirchenSchweitenkir II
TSV Wolnzach
TSV WolnzachTSV Wolnzach II
2
0
Abpfiff

FC Schweitenkirchen II – TSV Wolnzach II 2:0

FC Schweitenkirchen II zeigte eine souveräne Leistung und ließ TSV Wolnzach II kaum Chancen. Mit einer kompakten Defensive und effizientem Offensivspiel sicherten sie sich verdient den Sieg.

Heute, 12:30 Uhr
TSV Reichertshausen
TSV ReichertshausenReichertshsn II
SV Fahlenbach
SV FahlenbachFahlenbach II
2
1
Abpfiff

TSV Reichertshausen II – SV Fahlenbach II 2:1

Ein spannendes Spiel mit vielen Zweikämpfen. TSV Reichertshausen II zeigte Moral nach einem frühen Rückstand und drehte das Spiel mit zwei wichtigen Treffern.

Di., 02.09.2025, 19:00 Uhr
BC Uttenhofen
BC UttenhofenBC Uttenhofe II
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach III
19:00
Spieltext BC Uttenhofe II - Rohrbach III

Gestern, 18:15 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh III
SV Oberhaindlfing/Abens
SV Oberhaindlfing/AbensSV Oberhaind II
0
3
Abpfiff

FSV Pfaffenhofen/Ilm III – SV Oberhaindlfing/Abens II 0:3

SV Oberhaindlfing/Abens II dominierte das Spielgeschehen von Beginn an. Mit einer starken Offensive und solider Abwehr holten sie einen klaren Auswärtssieg.

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Langenbruck
SpVgg Langenbruck Langenbruck II
FC Hettenshausen
FC HettenshausenHettenshsn. II
0
5
Abpfiff

SpVgg Langenbruck II – FC Hettenshausen II 0:5

FC Hettenshausen II überzeugte mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Die SpVgg Langenbruck II fand keine Mittel gegen die druckvollen Angriffe des Gegners.

Vorschau für den nächsten Spieltag:

TSV Wolnzach II (10. Platz) – TSV Hohenwart II (5. Platz)

TSV Wolnzach II steht nach der Auftaktniederlage unter Druck und muss die Defensive stabilisieren. TSV Hohenwart II will mit einem positiven Start in die Saison ein Zeichen setzen.

SpVgg Langenbruck II (12. Platz) – FSV Pfaffenhofen/Ilm III (11. Platz)

Beide Teams haben den Auftakt verloren und wollen nun die ersten Punkte einfahren. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.

FC Hettenshausen II (1. Platz) – BC Uttenhofen II (7. Platz)

FC Hettenshausen II geht als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. BC Uttenhofen II steht vor einer großen Herausforderung, ihr erstes Saisonspiel gegen den formstarken Gegner zu bestreiten.

VfB Pörnbach II (8. Platz) – FC Schweitenkirchen II (3. Platz)

VfB Pörnbach II startet in die Saison und trifft auf das selbstbewusste Team von FC Schweitenkirchen II, das den Schwung aus dem ersten Sieg mitnehmen möchte.

SV Oberhaindlfing/Abens II (2. Platz) – TSV Reichertshausen II (4. Platz)

Ein Spitzenspiel der oberen Tabellenhälfte. Beide Teams wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, was ein spannendes Duell verspricht.

