B-Klasse 3 Donau/Isar 1. Spieltag

Der erste Spieltag der Saison bot spannende Duelle mit klaren Ergebnissen und torreichen Partien. FC Hettenshausen II und SV Oberhaindlfing/Abens II setzten mit deutlichen Siegen ein erstes Ausrufezeichen und übernahmen die Tabellenspitze. Auffällig war die starke Offensive von FC Hettenshausen II, die fünf Tore erzielte. Insgesamt zeigte sich ein interessantes Kräfteverhältnis für den weiteren Saisonverlauf.
FC Schweitenkirchen II – TSV Wolnzach II 2:0
FC Schweitenkirchen II zeigte eine souveräne Leistung und ließ TSV Wolnzach II kaum Chancen. Mit einer kompakten Defensive und effizientem Offensivspiel sicherten sie sich verdient den Sieg.
TSV Reichertshausen II – SV Fahlenbach II 2:1
Ein spannendes Spiel mit vielen Zweikämpfen. TSV Reichertshausen II zeigte Moral nach einem frühen Rückstand und drehte das Spiel mit zwei wichtigen Treffern.
FSV Pfaffenhofen/Ilm III – SV Oberhaindlfing/Abens II 0:3
SV Oberhaindlfing/Abens II dominierte das Spielgeschehen von Beginn an. Mit einer starken Offensive und solider Abwehr holten sie einen klaren Auswärtssieg.
SpVgg Langenbruck II – FC Hettenshausen II 0:5
FC Hettenshausen II überzeugte mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Die SpVgg Langenbruck II fand keine Mittel gegen die druckvollen Angriffe des Gegners.
Vorschau für den nächsten Spieltag:
TSV Wolnzach II (10. Platz) – TSV Hohenwart II (5. Platz)
TSV Wolnzach II steht nach der Auftaktniederlage unter Druck und muss die Defensive stabilisieren. TSV Hohenwart II will mit einem positiven Start in die Saison ein Zeichen setzen.
SpVgg Langenbruck II (12. Platz) – FSV Pfaffenhofen/Ilm III (11. Platz)
Beide Teams haben den Auftakt verloren und wollen nun die ersten Punkte einfahren. Es wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.
FC Hettenshausen II (1. Platz) – BC Uttenhofen II (7. Platz)
FC Hettenshausen II geht als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. BC Uttenhofen II steht vor einer großen Herausforderung, ihr erstes Saisonspiel gegen den formstarken Gegner zu bestreiten.
VfB Pörnbach II (8. Platz) – FC Schweitenkirchen II (3. Platz)
VfB Pörnbach II startet in die Saison und trifft auf das selbstbewusste Team von FC Schweitenkirchen II, das den Schwung aus dem ersten Sieg mitnehmen möchte.
SV Oberhaindlfing/Abens II (2. Platz) – TSV Reichertshausen II (4. Platz)
Ein Spitzenspiel der oberen Tabellenhälfte. Beide Teams wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, was ein spannendes Duell verspricht.