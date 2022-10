B-Klasse 2: SV Erlstätt – SV Ruhpolding II, 3:2

Das Auswärtsspiel der Zweitvertretung von SV Ruhpolding endete erfolglos. Gegen den SV Erlstätt gab es nichts zu holen. Die Elf von Coach Thomas Stutz gewann die Partie mit 3:2. SV Erlstätt hat mit dem Sieg über SV Ruhpolding II einen Coup gelandet.

Für Hans Wels war der Einsatz nach sieben Minuten vorbei. Für ihn wurde Peilin Zhang eingewechselt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Jäger sein Team in der 25. Minute. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 50 Zuschauern markierte Robert Oettl das 1:1. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Bei SV Ruhpolding II kam zu Beginn der zweiten Hälfte Rafael Hiebl für Pirmin Karhausen in die Partie. Mit einem Wechsel – Simon Werner kam für Stefan Koehler – startete SV Erlstätt in Durchgang zwei. Werner stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 57. Minute brachte Tobias Drexlmeier das Netz für SV Erlstätt zum Zappeln. Dustin Kunth war es, der in der 63. Minute den Ball im Gehäuse von SV Erlstätt unterbrachte. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Samuel Ghebreslassie siegte SV Erlstätt gegen SV Ruhpolding II.

Für SV Erlstätt ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In dieser Saison sammelte SV Erlstätt bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Die Not von SV Erlstätt wird immer größer. Gegen SV Ruhpolding II verlor SV Erlstätt bereits das dritte Ligaspiel am Stück.