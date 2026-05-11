 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

B-Klasse 1: SG Spabrücken ärgert Weinsheim II

Aufsteiger besiegt dank Last-Minute-Tor von Mario Lunkenheimer den bisherigen Tabellenführer und könnte zum Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf werden

von Philipp Durillo · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Spabrücken siegte in der Nachspielzeit gegen Tabellenführer Weinsheim II.
Die SG Spabrücken siegte in der Nachspielzeit gegen Tabellenführer Weinsheim II. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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B-Klasse Kreuznach I
TuS Roxheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
TuS Waldböc. II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II

Die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld könnte zum Zünglein an der Waage im Meisterrennen werden. Die SG besiegte den bisherigen Tabellenführer SG Weinsheim in der Nachspielzeit mit 2:1 und sorgte dafür, dass der TuS Roxheim mit seinem 13:1-Sieg am Freitagabend über die SG Kirn II nun punktgleich an der Spitze ist. Am letzten Spieltag gastiert die SG Spabrücken dann in Roxheim - und will wieder einem Favoriten ein Bein stellen.

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Gestern, 15:00 Uhr
SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
SG Spabrücken/Schöneberg/HergenfeldSG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld
SG Weinsheim
SG Weinsheim SG Weinsheim  II
2
1
Abpfiff

Umkämpftes Topspiel auf Augenhöhe: "Es waren Chancen auf beiden Seiten da, es war ein hektisches Spiel, auch von außen kam viel Feuer", sagte Spabrückens sportlicher Leiter Detlef Neumann. Die Taktik, hinten gut zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen, ging auf. Nach einer halben Stunde brachte Stefan Klein die Gastgeber in Front, mit einem tollen Schuss aus der zweiten Reihe glich Weinsheims Oliver Schenk noch vor dem Seitenwechsel aus.

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Der entscheidende Treffer für Spabrücken fiel dann in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach Flanke von Marcus Dreher gingen Weinsheims Keeper, ein Abwehrspieler und SG-Stürmer Mario Lunkenheimer zum Ball und zu Bode, letztlich spitzelte Lunkenheimer den Ball zum Sieg ins Netz. Nun will Spabrücken auch gegen Planig II und vor allem am letzten Spieltag in Roxheim glänzen. "Wir sind in solchen Spielen immer hochmotiviert und werden sicher eine gute Truppe auf den Platz bringen", sagt Neumann.

Trainer Dilly bleibt

Darüber hinaus laufen die Planungen für die neue Runde auf Hochtouren. Bislang gebe es weder Zu- noch Abgänge zu vermelden, sagt Neumann. Das Trainerteam um Sebastian Dilly habe sein Bleiben zugesagt bei Aufsteiger. Der dann mit Blick auf die kommende Runde "wieder angreifen will", wie es der sportliche Leiter ausdrückt.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
SV Winterbach
SV Winterbach SV Winterbach  II
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig II
1
0
Abpfiff

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
TuS Roxheim 1906
TuS Roxheim 1906TuS Roxheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn II
13
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauBockenau II
VfL Simmertal
VfL SimmertalSimmertal II
1
8
Abpfiff
+Video

Gestern, 13:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal II
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II
0
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenOberhausen II
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböc. II
4
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimRüdesheim II
2
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