B-Klasse 1: SG Spabrücken ärgert Weinsheim II

Die SG Spabrücken siegte in der Nachspielzeit gegen Tabellenführer Weinsheim II. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld könnte zum Zünglein an der Waage im Meisterrennen werden. Die SG besiegte den bisherigen Tabellenführer SG Weinsheim in der Nachspielzeit mit 2:1 und sorgte dafür, dass der TuS Roxheim mit seinem 13:1-Sieg am Freitagabend über die SG Kirn II nun punktgleich an der Spitze ist. Am letzten Spieltag gastiert die SG Spabrücken dann in Roxheim - und will wieder einem Favoriten ein Bein stellen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Umkämpftes Topspiel auf Augenhöhe: "Es waren Chancen auf beiden Seiten da, es war ein hektisches Spiel, auch von außen kam viel Feuer", sagte Spabrückens sportlicher Leiter Detlef Neumann. Die Taktik, hinten gut zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen, ging auf. Nach einer halben Stunde brachte Stefan Klein die Gastgeber in Front, mit einem tollen Schuss aus der zweiten Reihe glich Weinsheims Oliver Schenk noch vor dem Seitenwechsel aus.

xxx Der entscheidende Treffer für Spabrücken fiel dann in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach Flanke von Marcus Dreher gingen Weinsheims Keeper, ein Abwehrspieler und SG-Stürmer Mario Lunkenheimer zum Ball und zu Bode, letztlich spitzelte Lunkenheimer den Ball zum Sieg ins Netz. Nun will Spabrücken auch gegen Planig II und vor allem am letzten Spieltag in Roxheim glänzen. "Wir sind in solchen Spielen immer hochmotiviert und werden sicher eine gute Truppe auf den Platz bringen", sagt Neumann.