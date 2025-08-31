B-Klasse 1 München

Torfestival mit Last-Minute-Ausgleich: FC Muschetarii – SV Ampermoching II 4:4

Ein packendes Spiel mit acht Treffern und ständigen Führungswechseln. Stelian Stan und Cristinel Tudoran trafen für FC Muschetarii, während Michel Marb und Georg Brunel für SV Ampermoching II wichtige Tore erzielten.

Doppelschlag dreht das Spiel: FC Phönix Schleißheim II – SV Günding II 1:2

Nach der Führung durch Ajdin Ganic für Phönix drehte Maximilian Bauer mit einem Doppelpack das Spiel zugunsten von SV Günding II.

Überlegener Kantersieg: TSV 1929 Schwabhausen II – TSV Bergkirchen II 7:0

Dominanz pur vom TSV Schwabhausen II mit Treffern von Herbert Dittrich, Florian Kreitmair (Doppelpack) und einem starken Auftritt von Darwin Stenschke (Doppelpack).

Gerechte Punkteteilung: SpVgg Erdweg II – SV Haimhausen II 1:1

Matarr Manneh brachte Erdweg in Führung, doch Robert Kopomeh glich per Foulelfmeter für Haimhausen aus.

Später Siegtreffer entscheidet das Spiel: SV Sulzemoos II – SV Niederroth II 1:2

Nach Toren von Benjamin Dandl und Lucius Hüttinger entschied Christoph Thümmel mit einem späten Treffer das spannende Duell für SV Niederroth II.

⸻

Gesamtfazit:

Die Spielrunde bot alles: spektakuläre Comebacks, klare Siege und packende Remis. Besonders das torreiche 4:4 zwischen FC Muschetarii und SV Ampermoching II sowie der beeindruckende 7:0-Kantersieg des TSV Schwabhausen II bleiben in Erinnerung. Entscheidende Akzente setzten die Doppeltorschützen Maximilian Bauer und Darwin Stenschke.

Hervorgehobene Torschützen:

Maximilian Bauer (SV Günding II) – Matchwinner mit Doppelpack

Darwin Stenschke (TSV 1929 Schwabhausen II) – Doppelpack beim Kantersieg

Florian Kreitmair (TSV 1929 Schwabhausen II) – Doppeltorschütze und Spielgestalter

Stelian Stan (FC Muschetarii) – Führungstreffer in einem packenden Remis

••Georg Brunel (SV Ampermoching II) – Last-Minute-Tor zum 4:4-Ausgleich