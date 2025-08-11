B-Klasse 1: Ligabericht

Der SV Mammendorf zeigte große Moral, nachdem Daniel Feustel die Gäste aus Günzlhofen-Oberschweinbach früh in Führung gebracht hatte (5.). Doch Mammendorf ließ sich nicht beirren. Michael Märkl glich in der 18. Minute aus und sorgte noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer (44.) für den 2:1-Endstand. Trotz einiger Wechsel in der zweiten Halbzeit konnte Günzlhofen-Oberschweinbach nicht mehr ausgleichen.

Mammendorf bewies nach frühem Rückstand Kampfgeist und nutzte die Chancen effizient. Märkl war der Matchwinner des Tages.