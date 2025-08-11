B-Klasse 1: Ligabericht

Der Spieltag war geprägt von klaren Siegen und spannenden Duellen. Wildenroth II beeindruckte mit einem Torfestival, während Mammendorf Moral bewies. Überacker II verteidigte seinen Vorsprung geschickt, und Gröbenzell zeigte Kampfgeist im Krimi gegen Egenburg II. Landsberied II rundete den Spieltag mit einem souveränen Sieg ab.
Der SV Mammendorf zeigte große Moral, nachdem Daniel Feustel die Gäste aus Günzlhofen-Oberschweinbach früh in Führung gebracht hatte (5.). Doch Mammendorf ließ sich nicht beirren. Michael Märkl glich in der 18. Minute aus und sorgte noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer (44.) für den 2:1-Endstand. Trotz einiger Wechsel in der zweiten Halbzeit konnte Günzlhofen-Oberschweinbach nicht mehr ausgleichen.
Mammendorf bewies nach frühem Rückstand Kampfgeist und nutzte die Chancen effizient. Märkl war der Matchwinner des Tages.
RW Überacker II dominierte die erste Halbzeit mit Treffern von Markus Lengenfelder (15.), Serdar Uzun (32.) und Christian Muth (41.) und führte souverän mit 3:0. Althegnenberg II kam in der zweiten Hälfte durch Said Farani (65.) und Johannes Christoph (75.) zurück, doch Steffen Hoehl (71.) sicherte den Sieg.
Trotz eines starken Comebacks von Althegnenberg II behielt Überacker II die Nerven und entschied das Spiel durch eine starke erste Hälfte.
In einem spannenden Duell ging Egenburg II durch Leon Kistler (19.) in Führung. Gröbenzell konterte durch Jann Porschke (27.). Nach dem erneuten Rückstand durch Tobias Greppmair (58.) zeigte Timo Bambach (63.) Nervenstärke und erzielte den Ausgleich.
Ein ausgeglichenes Spiel mit viel Einsatz auf beiden Seiten, das am Ende gerecht mit einem Unentschieden endete.
Landsberied II dominierte die Partie über weite Strecken. Nach zahlreichen Chancen erzielte Michael Miklosch in der 68. Minute das verdiente 1:0. In der Nachspielzeit sorgte Alexander Felbinger (90.) für die endgültige Entscheidung.
Landsberied II zeigte eine kontrollierte Leistung mit einem verdienten Sieg gegen Emmering II.
Ein dominanter Auftritt der SpVgg Wildenroth II sorgte für ein klares Ergebnis. Bereits nach 20 Minuten stand es 0:3, dank Toren von Michael Dischl (11.), Andreas Kerscher (13.) und Maximilian Bergmann (20.). Bergmann legte kurz vor der Pause erneut nach (40.), gefolgt von einem weiteren Kerscher-Treffer (45.). In der Schlussphase setzte Felix Dischl den Schlusspunkt (84.).
Wildenroth II überrollte Puchheim II mit einem effizienten Offensivspiel und einer stabilen Abwehr. Besonders Bergmann und Kerscher glänzten als Torjäger.