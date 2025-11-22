 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht

B-Klasse 1-6: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

B-Klasse 1

Morgen, 12:30 Uhr
SV Ampermoching
SV AmpermochingAmpermoching II
TSV Bergkirchen
TSV BergkirchenBergkirchen II
12:30

Morgen, 14:30 Uhr
SV Günding
SV GündingGünding II
SpVgg Erdweg
SpVgg ErdwegErdweg II
14:30

Heute, 13:00 Uhr
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim II
TSV 1929 Schwabhausen
TSV 1929 SchwabhausenSchwabhaus. II
0
4

Morgen, 12:30 Uhr
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos II
FC Muschetarii
FC MuschetariiFC Muschetar
Abgesagt

Morgen, 12:30 Uhr
TSV Hilgertshausen
TSV HilgertshausenHilgertshaus II
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf II
12:30

B-Klasse 3

Morgen, 17:30 Uhr
Spfrd BIH München
Spfrd BIH MünchenSpfrd BIH Mü
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München II
17:30

Morgen, 12:00 Uhr
FC Husaria München
FC Husaria MünchenFC Husaria M
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried III
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Sentilo Blumenau
SV Sentilo BlumenauSV Sentilo-B II
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf III
13:00

Morgen, 18:00 Uhr
SV Allach 49
SV Allach 49SV Allach 49
FC Ukraine München
FC Ukraine MünchenFC Ukraine M
18:00

B-Klasse 4

Morgen, 10:30 Uhr
U.S. Meroni-Itel
U.S. Meroni-ItelMeroni-Itel
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M. II
10:30

Morgen, 13:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund II
SV München West
SV München WestSV Mü. West IV
13:15

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried III
Latino Munich
Latino MunichLatino Munic
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen II
FC Viktoria München
FC Viktoria MünchenFC Viktoria
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling II
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenri II
13:00

B-Klasse 5

Morgen, 14:30 Uhr
Centro Argentino München
Centro Argentino MünchenCen. Arg. Mü
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach II
14:30

Morgen, 11:00 Uhr
DJK Fasangarten
DJK FasangartenDJK Fasangar
ESV München-Ost
ESV München-OstMünch.Ost II
11:00

Morgen, 12:30 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring II
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf II
12:30

Morgen, 11:00 Uhr
SV Schlösselgarten
SV SchlösselgartenSV Schlössel
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor II
11:00

B-Klasse 6

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring II
FC Ebersberg
FC EbersbergFC Ebersberg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering III
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning III
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Egmating
TSV EgmatingEgmating II
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing II
14:00

Morgen, 19:00 Uhr
FC Biberg
FC BibergFC Biberg II
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim III
19:00

Morgen, 12:30 Uhr
SG Grasbrunn-Ne / Haar
SG Grasbrunn-Ne / HaarSG Grasbrunn-Ne II
SpVgg Höhenkirchen
SpVgg HöhenkirchenHöhenkirchen II
Abgesagt

B-Klasse 2

Morgen, 14:30 Uhr
FV Hansa Neuhausen München
FV Hansa Neuhausen MünchenHansa Neuh.
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau III
14:30

Morgen, 10:30 Uhr
SC Amicitia München
SC Amicitia MünchenSC Amicitia  II
FC Hochbrück
FC HochbrückFC Hochbrück II
10:30

Morgen, 11:00 Uhr
RW Tunesien Mü.
RW Tunesien Mü.RW Tunesien
SV Weißblau-Allianz München
SV Weißblau-Allianz MünchenWB Allianz
11:00

Morgen, 10:45 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht II
FC Maroc München
FC Maroc MünchenFC Maroc Mün
10:45

