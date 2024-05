B-Juniorinnen wollen spielen und gewinnen

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken sollen eigentlich am Sonntag (13 Uhr, Kunstrasen Andreas-Kremp-Str.) ihr letztes Heimspiel in der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest bestreiten. "Sollten", denn ob das letzte Saisonspiel gegen den TuS Weitefeld-Langenbach überhaupt stattfindet, ist laut Trainer Christian Eifler ungewiss. "Es ist unser letztes Saisonspiel, am letzten Spieltag sind wir spielfrei. Wir wollen diese Begegnung unbedingt austragen, es wäre dann ja der Abschied in die Sommerpause und für viele das letzte Spiel im Nachwuchsbereich, bevor sie zu den Aktiven wechseln. Wir haben aber unterschiedliche Nachrichten aus Weitefeld bekommen, so dass wir befürchten, dass sie nicht antreten. Das würde zwar bedeuten, dass wir die Punkte kampflos bekommen, es wäre aber schon die zweite Spielabsage. Wir sind bereit und wir wollen sie auf dem Feld bezwingen und nichts geschenkt bekommen", sagt der Trainer, der nun anstelle des verhinderten Christian Grimm auch im letzten spiel in der Verantwortung wäre. "Wir müssen so ein Spiel ja auch organisatorisch vorbereiten. Personell sieht es gut aus, wir hatten in der abgelaufenen Woche eine Spielerin mit Windpocken, die nun aber zurück kommen dürfte. Es ist ja auch geplant, Spielerinnen zu Aktiven-Teams abzustellen, wenn wir das wüssten, könnten diese dann gleich zu ihren Teams". Chelsea Agyei, Lara-Marie Recktenwald und Lea Winterstein sind davon betroffen. In der Tabelle hat das FCs-Team fünf Punkte Vorsprung auf Elversberg, das aber noch zwei Spiele mehr auszutragen hat. Sollte Elversberg am Sonntag gegen den SV Wienau patzen, wären die FCS-Mädels Meister, falls sie ihr Spiel gewinnen. Oder zu Hause das Ergebnis am Laptop ablesen.