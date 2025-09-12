B-Juniorinnen wollen an die Spitze

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken reisen als Tabellenzweiter zum derzeitigen Sechsten SC 13 Bad Neuenahr (Sonntag, 13 Uhr, Kunstrasen Mittelplatz Kreuzstr. Bad Neruenahr-Ahrweiler). Ein Sieg würde aufgrund des guten Torverhältnisses dazu führen, dass der blau-schwarze Nachwuchs den ersten Platz in der Regionalliga Südwest übernehmen würde. "Wir haben in der ersten DFB-Pokalrunde, die am Wochenende ausgespielt wird, ein Freilos und hätten deshalb ein spielfreies Wochenende. Deshalb passt es jetzt vom Termin her, weil die Liga ja auch eine Pause macht und Bad Neuenahr nicht im DFB-Pokal vertreten ist. Sie haben genauso viele Tore wie wir, spielten aber auch schon ein Mal Remis in ihren ersten beiden Begegnungen. Es wird definitiv schwerer als gegen Bitburg, also ähnlich wie gegen Wienau wird es ein enges Ergebnis werden, weil sie auf dem kleinen Platz, den sie gewöhnt sind, Vorteile haben. Es gibt da eine Sondergenehmigung, aber der ist wirklich sehr klein. Wir freuen uns, dass unsere Stürmerin Hannah Dietrich wieder dabei ist und wir offensiv wieder mehr Variationsmöglichkeiten haben", sagte Trainer Tobias Grimm am Freitag.