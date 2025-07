B-Juniorinnen starteten Testspielserie

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken sind bereits in die Vorbereitung zur neuen Regionalliga-Runde gestartet. Am vergangenen Wochenende gab es bei einem hochkarätig besetzten Turnier in Würzburg nach der 0:1-Finalniederlage gegen Hertha BSC Berlin den zweiten Platz. Am Donnerstag wurde auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Luisenthal das erste Vorbereitungsspiel über die volle Zeit ausgetragen. Gegen die SG Parr Medelsheim wurde ein 3:0 (1:0)-Sieg erzielt, alle drei Treffer machte Hannah Dietrich. "Wir hätten schon in den ersten 20 Minuten mehr als einen Treffer erzielen können, insofern war es ein guter Test, wir haben in der zweiten Halbzeit nur eine Chance zugelassen und waren ansonsten überlegen", sagte Trainer Tobias Grimm am Freitagabend. Am heutigen Samstag, 19. Juli, geht es bereits mir einem weiteren Test weiter, die FCS-Mädchen treffen um 14 Uhr erneut auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. auf den SC Sand.