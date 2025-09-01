B-Juniorinnen starten zweistellig

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben sich mit einem 14:0 (10:0)-Kantersieg über den FC Bitburg in der neuen Runde der Regionalliga Südwest angemeldet. Da es erst das erste Spiel des blau-schwarzen Nachwuchsteams war, steht es nach zwei Spieltagen auf Rang Sechs. ist aber punktgleich mit dem Zweiten Wormatia Worms. In drei Begegnungen des Spieltags gab noch deutlichere Ergebnisse..

Was sagt es über eine Liga aus, wenn ein 14:0 das vierthöchste Ergebnis eines Spieltages ist. Mit diesem Resultat bezwangen die U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken den Aufsteiger FC Bitburg auf der neuen Heimspielstätte in Luisenthal. Drei andere ergebnisse des Spieltags waren 20:0, 20:1 und 18:0. Deswegen ist das FCS-Team zwar nach einem Spiel punktgleich mit dem Tabellenzweiten Sechster, weil es trotz des Kantersieges ein schlechteres Torverhältnis hat. Gegen das Team aus der eifel fielen schon im ersten Durchgang zehn Treffer. Schon nach zwei Minuten führten die Gastgeberinnen durch Aayaiah Smith, Hafida Younes (5., 12. und 31.), Lara Stadler (8. und 25., Amelie Feil (9.), Ida Schneider (11. und 27.) und Patricia-Luisa Baumann (47.) machten schon zur Pause das zweistellige Ergebnis klar. Ida Schneider (44. und 80. + 4.), Aayaiah Smith (54.), sowie Theresa Maass (66.) legten noch vier Treffer nach. Am kommenden Sonntag spielt das Saarbrücker Team in Dierdorf gegen den SV Wienau, die Westerwälderinnen haben ihre ersten beiden Ligaspiele gewonnen - mit relativ normalen Ergebnissen wie 4:3 und 3:1.