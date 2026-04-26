B-Juniorinnen scheiden nach großer Leistung aus

– Foto: Felix Schlikis



Es war ein Auftritt, mit dem wohl kaum einer gerechnet hatte. "Wir waren hier ja der klare Außenseiter", so Trainer Dirk Lünsmann. "Aber unser Team hat gegen Meppen ein mega Spiel gezeigt."

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als gut. Der JFV war nach einigen Ausfällen nur mit einem kleinen Kader ins Emsland gereist und lag bereits nach gut sechs Minuten mit 0:1 zurück. "Das war natürlich früh ein Rückschlag", so Lünsmann. Und es folgte nach einem Pressschlag noch vor der Pause das 2:0 für Meppen. Alles schien also für den amtierenden deutschen Futsal-Meister zu sprechen.

"Aber wir haben uns im Verlaufe dieser Begegnung in das Spiel hineingebissen", so der JFV-Trainer. "Natürlich war Meppen mit seinen vielen Auswahlspielerinnen die spielerisch bessere Elf. Doch unser Team hat so gut dagegen gehalten. Sie können nach dieser Leistung sehr, sehr stolz auf sich sein."

In der Tat: Die Gäste aus dem Elbe-Weser-Dreieck kämpften, hielten hervorragend dagegen, bereiteten dem Gegner große Schwierigkeiten. Nach rund einer Stunde wehrte JFV-Torfrau Helena Mügge einen Strafstoß ab, und zehn Minuten vor dem Ende gelang den Gästen tatsächlich das Anschlusstor. Nach einem langen Ball hatte Cajsa Novak nachgesetzt, so entschlossen, dass ihre Gegenspielerin beim Rettungsversuch ins eigene Tor traf. Eine Pokalsensation schien plötzlich greifbar zu sein.

Und die Gäste versuchten es, hatten in der Schlussphase sogar noch die eine oder andere Möglichkeit. Es sollte aber beim knappen 2:1 für Meppen bleiben. "Allein unsere Teilnahme an diesem Halbfinale - inmitten all dieser großen Vereine - war schon ein großer Erfolg. Und dann zeigen unsere Spielerinnen auch noch so eine besondere Leistung. Das hat mich sehr beeindruckt und gefreut", so Trainer Lünsmann.