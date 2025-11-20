B-Juniorinnen mit Heimspiel in der Pfalz

Dank des Spielverbots an Totensonntag findet das Heimspiel der B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken nun an einem besonderen Austragungsort statt. Die Begegnung gegen den SV Kottweiler-Schwanden wird im rheinland-pfälzischen Konken (Rasenplatz Schellweilerstr.) um 15.30 Uhr ausgetragen. "Es gab bei der Ansetzung eine Unachtsamkeit, so dass wir einen anderen Termin oder einen anderen Austragungsort außerhalb des Saarlandes suchen mussten. Wir wollten am Wochenende auf jeden Fall spielen, weil es keine Spiele in der A-Juniorinnen-Regionalliga West gibt. Deshalb haben wir uns mit dem Gast darauf geeinigt, das Spiel in Konken durchzuführen, es ist aber unser Heimspiel, so dass wir in der Rückrunde wohl noch mal nach Kottweiler-Schwanden müssen. Wir werden nicht die allererste Elf aufbieten, aber für alle Fälle werden Hannah Dietrich, die zuletzt ja viel unterwegs war, und Hafida Younis dabei sein, damit wir im Spielverlauf bei Bedarf wechseln können. Wir haben uns in den bisherigen Begegnungen in Kottweiler-Schwanden immer schwer getan, und auch wenn es jetzt auf einem anderen Platz ist, rechnen wir mit einem kämpferischen Gegner, der uns das Leben extrem schwer machen will. Wir werden darauf vorbereitet sein". Da das Spiel auf einem Rasen stattfinden soll, muss man auch abwarten, wie sich dieser am späten Sonntagnachmittag präsentiert. In der Tabelle liegt das FCS-Team mit einem Spiel weniger und zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter TuS Issel auf Rang Drei, punktgleich mit der SV Elversberg, die ein Spiel mehr ausgetragen hat. Allerdings hat der Fünfte 1. FSV Mainz 05 U16 bei einem Spiel weniger nur zwei Punkte Rückstand. Kottweiler-Schwanden ist derzeit Achter, die Pfälzerinnen holten zuletzt zu Hause einen Punkt gegen den Zweitliga-Nachwuchs der SG Andernach 99.