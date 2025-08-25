B-Juniorinnen mit deutlichem Auftaktsieg

Nach kurzer Abtastphase zu Beginn übernahmen die Junglöwinnen das Kommando und gingen in der 10. Minute durch Kapitänin Lara Rodewald in Führung. Sechs Minuten später traf Paulina Kapsa zum 2:0. Die Stürmerin erkämpfte sich einen zu kurzen Abwurf der Torhüterin und schob ein. In Minute 20 verwandelte Flügelspielerin Marlene Remus einen Eckball direkt und stellte auf 3:0 für die Gäste aus Nordhessen. Wiederum nur sechs Minuten später wurde Remus auf rechts in die Tiefe geschickt, der Schiedsrichter übersah ihre Abseitsstellung und ließ die Partie weiterlaufen. Allein vor dem Tor der Eiterfelderinnen passte Remus uneigennützig auf die mitgelaufene Kapsa, die nur noch zum 4:0-Pausenstand einschieben musste.

Nach Wiederbeginn zogen die KSV-Mädels das Tempo wieder merklich an und konnten mit dem ersten Angriff in Hälfte Zwei auch sofort die Führung ausbauen. Sarai-Noelle Bahn bediente Rodewald, die in der 41. Minute auf 5:0 stellte. Drei Minuten später hatte Bahn Pech, als ihr Schuss aus 20 Metern an den Innenpfosten klatschte und vor dort nicht den Weg ins Eiterfelder Tor fand. In Spielminute 48 unterlief der Kapitänin der Heimmannschaft aus Eiterfeld ein Eigentor, als sie eine von Rodewald getretene Ecke zum 0:6 ins eigene Tor beförderte. Der Ball lief jetzt gut durch die Kassler Reihen und nur zwei Minuten später durfte Lorena Raspudic ihre Torpremiere feiern. Lorenta Zeqiri bediente die zur Halbzeit gekommene Angreiferin und die nutzte ihre erste Möglichkeit konsequent zum 7:0 (50. Min.). Bis zum nächsten Treffer sollte es nun sieben Minuten dauern, dann schoss Bahn aus der zweiten Reihe, die Torhüterin der Heimelf konnte den Ball nur klatschen lassen, Raspudic stand richtig und traf zum zweiten Mal (57. Min.). In der 65. Minute schnürte Rodewald ihren Dreierpack als sie, erneut von Bahn bedient, mit platzierten Schuss zum 9:0 abschloss. Die Anführerin des Löwenrudels sollte aber nicht die einzige Spielerin bleiben, die in dieser ungleichen Begegnung dreimal erfolgreich war. Erst netzte Kapsa in der 70. Minute zum dritten Mal und in der 76. Minute gelang auch Raspudic der dritte eigene Treffer. Die Junglöwinnen waren aber immer noch nicht satt. In Minute 79 machte Remus mit sehenswertem Schuss aus 22 Metern das Dutzend voll und in der ersten Minute der Nachspielzeit durfte sich auch Sophie Nieder über ihren ersten Treffer im Löwendress freuen, als sie einen Abpraller nach Ecke von Remus zum Endstand von 13:0 über die Linie drücken konnte.