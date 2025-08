B-Juniorinnen laden zum Leistungsvergleich

Zur Vorbereitung auf die neue Saison in der Verbandsliga Nord findet am kommenden Sonntag (10.08.25) auf der Sportanlage an den Giesewiesen ein sportlich höchst interessanter Leistungsvergleich der B-Juniorinnen statt. Der KSV Hessen Kassel hat die Vertretungen der Sportfreunde Siegen, Hannover 96, Carl Zeiss Jena und Mainz 05 zu Gast und ab 11 Uhr spielen die Mannschaften im Modus "jeder gegen jeden", um für die bevorstehenden Spielzeiten zu testen und sich einzuspielen.

Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt sein. Der KSV freut sich auf euren Besuch und spannende Spiele.