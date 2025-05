B-Juniorinnen können Meister werden

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken brauchen nur noch einen Sieg, um den Meistertitel in der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest einheimsen zu können- Am Sonntag (13 Uhr, Kunstrasen Eschringen, Andreas-Kremp-Str., Saarbrücken) kommt der Tabellendritte SC 13 Bad Neuenahr als Gast ins Saarland. Bei einem Sieg kann der derzeitige Zweite TuS Issel das Malstatter Team nicht mehr einholen.

Ein Schritt fehlt noch zum Erreichen der Südwest-Meisterschaft. Das B-Juniorinnen-Team des 1. FC Saarbrücken kann mit einem Heimsieg über den SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (04. Mai, 13 Uhr, Kunstrasen Eschringen, Andreas-Kremp-Str.) den Titel klar machen. Dann hätte der spielfreie Zweite TuS Issel in den ausstehenden Spielen wegen des Acht-Punkte-Rückstandes keine Chance mehr, das Malstater Team noch einzuholen. "Wir können Meister werden, bei einem Remis hätten wir aufgrund des Torverhältnisses die Meisterschaft wahrscheinlich auch in der Tasche. Wir haben jetzt vier Wochen nicht gespielt und nur sporadisch trainiert, wir hatten auch kein Testspiel mehr. Bad Neuenahr war im Hinspiel stark, es war hart umkämpft. Unser Platz in Eschringen ist grösser, das kommt uns entgegen. Wir müssen derzeit beide Torhüterinnen ersetzen. Wir wollen es morgen klären", sagte Trainer Tobias Grimm am Freitag.