B-Juniorinnen holen alle Punkte in Wienau

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken bleiben auch nach ihrem zweiten Spiel in der Regionalliga Südwest ohne Punktverlust. Nach dem 14:0-Startsieg gegen den FC Bitburg gewann das Team von Trainer Tobias Grimm nun in Dierdorf gegen den SV Wienau mit 5:2 (1:1). Aayaiah Smith konnte den Führungstreffer von Lena Lierath aus der 22. Minute in der fünften Nachspielminute der ersten Hälfte ausgleichewn. Hafida Younes (52.) und Ida Schneider (57.) brachten die Gäste nach vorne, doch noch gab sich das Heimteam nicht geschlagen, Lierath gelang vier Minuten später der Anschluss. Doch im direkten Gegenzug gelang Younes ihr zweiter Treffer, diesmal legten die Saarbrückerinnen nach und trafen in der Nachspielzeit durch die eingewechselte Anne Marie Coly zum Endstand. Wir waren zunächst nicht gut, nach längeren Fahrten sind wir nicht immer gleich auf der Höhe, zumal es ein Rasen war, auf dem wir uns erst zurecht finden mussten. Sie waren sehr defensiv. Sie haben uns mit einer schnellen Außenspielerin in Gefahr gebracht. Im dritten Anlauf treffen sie dann. Wir haben reagiert, haben umgestellt, dann wurde es besser. Sie führten noch bis in die Nachspielzeit, dann waren wir im zweiten Durchgang wesentliuch besser, haben es hochgeschraubt. Nach dem unnötigen 2:3 haben wir sofort geantwortet, unter anderem hatten wir auch auch einen Lattentreffer. Das ergebnis geht also in Ordnung", sagte Trainer Tobias Grimm nach dem Spiel.