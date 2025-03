B-Juniorinnen gewinnen auch letztes Spiel

Auch das letzte Ligaspiel der ersten Saisonphase haben die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken gewonnen. Als Gäste des SC 13 Bad Neuenahr setzte sich das Team von Trainer Tobias Grimm mit 2:1 (1:1) durch. Melissa Nica brachte ihr Team nach genau einer Viertelstunde nach vorne, doch zunächst wusste das Team aus dem Ahrtal durch Maya Mensing kurz vor der Pause noch eine Antwort (39.). Ines Peiffer entschied das Spiel in der 66. Minute dann aber für die Gäste aus dem Saarland. Da das Saarbrücker Team alle 13 Spiele gewonnen hat, geht es mit der maximal möglichen Punktzahl in die zweite Saisonphase, in der nur gegen die anderen sechs Teams der vorderen Tabellenhälfte gespielt wird.

Trainer Tobias Grimm sagte nach dem Spiel: "Wir mussten drei Spielerinnen für die luxemburgische Nationalmannschaft abstellen. Das Spiel konnte aber nicht verlegt werden, weil es der letzte Vorrunden-Spieltag war. Dazu kamen noch zwei Verletzte, wir mussten da tauschen. Wir kamen gut rein und führten verdient, weil wir noch drei weitere Chancen hatten. Das hätte Ruhe gebracht, aber nach einer Viertelstunde haben wir das Spiel abgegeben, so dass sie auch zu Chancen kamen, es drehte sich und sie kamen zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang machten sie es uns schwer auf dem kleinen Platz, das war ungewohnt, weil wir nicht so agieren konnten wie in Eschringen. Wir haben dennoch die Führung erzielt, doch am Ende hätten sie auch noch mal ausgleichen können. Ein hart erkämpfter Sieg, aber auch das fühlt sich gut an, wenn es mal nicht so früh entschieden ist. Da Bad Neuenahr auch in der Meisterrunde ist, werden die Punkte aus diesem Spiel mitgenommen".

Am kommenden Samstag bestreitet das FCS-Team ein internationales Freundschaftsspiel gegen das Frauen-Team des Drittligisten FC Gelterkinden aus der Schweiz. Dieses Spiel wird um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Hermann-Neuberger-Sportschule ausgetragen. In der Regionalliga geht es erst am 30. März weiter.