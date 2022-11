B-Juniorinnen geben spät Punkte ab 1.FC Saarbrücken: SV Wienau gleicht in der Nachspielzeit aus

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken konnten auch das zweite Spiel im Rahmen der Regionalliga Südwest gegen den SV Wienau aus Dierdorf im Westerwald nicht gewinnen. Nach der 0:3-Niederlage zum Saisonauftakt konnte das Malstatter Team nun beim 2:2 (1:1) erneut keinen Dreier landen. Joelina Noll brachte das weitgereiste Team in der 15. Minute sogar in Führung, ehe Aaliyah Dilay Eifler in der 27. Minute den Ausgleich erzielen konnte, der dem Halbzeitstand entsprach. "Es war eigentlich ein gutes Spiel von uns, sie waren eher auf Zerstören aus und haben selbst kaum etwas fürs Spiel gemacht. Wir hätten vor unserem zweiten Treffer schon nachlegen können, machen das dann aber wahrscheinlich zu spät", sagte Co-Trainer Christian Eifler, der das Team gemeinsam mit Tobias Grimm betreut. Lea Winterstein konnte in der 60. Minute den Führungstreffer erzielen. Doch in der Nachspielzeit kam der nie aufsteckende Gast noch zum Ausgleich." Aus einem eigenen Einwurf kommen sie an den Ball, es kommt zu einer Bogenlampe, den unsere Torfrau nicht entschärfen kann und ihre Torjägerin steht da, wo eine Torjägerin halt stehen muss", beschrieb Eifler das Zustandekommen des Ausgleichs in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Joelina Noll konnte den Punkt für Wienau retten. Das FCS-Team bleibt somit hinter dem Gast Fünfter, kann aber am kommenden Sonntag mit einem Sieg im Nachholspiel in Speyer an den Westerwälderinnen vorbeiziehen. Der ebenfalls drei Punkte bessere Tabellendritte SC 13 Bad Neuenahr hat noch ein Dpiel weniger als das FCS-Team ausgetragen und dürfte deshalb nicht so leicht einzufangen sein.