B-Juniorinnen empfangen Mainz am Sonntag

Da das für Samstag vorgesehene Heimspiel der A-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken in der WDFV-Regionalliga West gegen den FSV Gütersloh abgesagt wurde, kann man sich bei den Malstatter Juniorinnen ganz auf das Sonntag-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 konzentrieren. Diese Begegnung wird um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal angepfiffen. Trainer Tobias Grimm erklärt: "Gütersloh hat erst einen Punkt, sie haben für Samstag keine Mannschaft zusammenbekommen und auch nicht nach einer Verlegung nachgefragt. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir die Punkte kampflos bekommen. Für das anstehende Wochenende hat das den Vorteil, dass wir uns nun ganz auf das Spiel am Sonntag konzentrieren können. Mainz hat neben dem Spiel am Sonntag noch zwei weitere Nachholspiele und könnte uns bei derzeit fünf Punkten Rückstand dann überholen. Gegen Kaiserslautern werden sie wohl deutlich gewinnen, gegen Issel ist das aber nicht so eindeutig. Wenn wir sie am Sonntag schlagen, können sie uns aber auch mit zwei Siegen nicht mehr einholen und wir gehen als Spitzenreiter in die Winterpause. wir werden für dieses wichtige Spiel mit der vollen Kapelle antreten. Hannah Dietrich hatte ihre ersten A-Länderspiele mit Luxemburg und hat auf Zypern auch ein Tor geschossen, sie kommt mit vielen eindrücken und ohne Verletzung zurück, sie wird unser Spiel zusammen mit der unermüdlichen Hafida Younis sicher beleben". Von der Stammbesetzung wird nur Pauline Löb fehlen, Patricia-Luisa Baumann und Theresa Maaß sind leicht angeschlagen. Das FCS-Team führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor Issel, das auch noch gegen Mainz spielen muss, an. Mainz hat fünf Punkte, aber auch zwei Spiele weniger. .