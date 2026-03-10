B-Juniorinnen des VfR Warbeyen steuert wieder auf Titelkurs

Kleves A-Junioren haben einen Kantersieg gefeiert. – Foto: Pascal Derks

Das war die erwartet glatte Angelegenheit. Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind mit einem ungefährdeten 6:0 (3:0) gegen Schlusslicht TSV Solingen wieder auf den zweiten Platz in der Niederrheinliga vorgerückt.

Gegen Abstiegskandidat Solingen sorgten Tyra Janssen (3.), Lucy Aland (20.) und Pia Rütter (26.) bereits vor der Pause für eine komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel benötigte das Team von Trainer Bart Denissen lediglich drei Minuten, um den Vorsprung zu verdoppeln: Lucy Aland (45.), Maja Gesthuysen (46.) und Matilda Derksen (47.) stellten mit einem Dreifachschlag den Endstand her. „Wir waren die klar bessere Mannschaft und hätten gemessen an unseren Torchancen auch doppelt so hoch gewinnen können“, sagte Denissen.

Der Rückstand auf Spitzenreiter ETB Schwarz-Weiß Essen, der ein Spiel mehr ausgetragen hat, beträgt nur einen Punkt. Im Gipfeltreffen, das am Donnerstag, 19. März, ab 19 Uhr in Essen auf dem Programm steht, dürfte eine Vorentscheidung im Titelrennen fallen.

In der Grenzlandliga der A-Junioren ist der 1. FC Kleve dank eines 7:1 (5:1)-Erfolgs über den SV Sonsbeck auf Rang drei geklettert. Amir Ernst (19., 45.), Joshua Annang (31.,38.), Djesely Tavares (34.), Matteo Cagnazzo (68.) und Sidi Turay (71.) erzielten die Treffer für die Klever. Der SV Sonsbeck hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt (32.). Bereits unter der Woche hatte die Klever U 19-Auswahl bei der JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo einen Punkt geholt. Annang (7.) und Tavares (86.) trafen beim 2:2 (1:2) für die Gäste. Die JSG hatte die Partie zwischenzeitlich gedreht (26., 45.+2).

Die JSG SV Straelen / SV Veert belegt nach dem 1:6 (0:3) beim 1. FC Lintfort weiterhin Platz sieben. Hannes Schmitz gelang der Ehrentreffer (73.), die Gegentore fielen in der vierten, 42., 45., 56., 76. und 85. Minute. In der B-Junioren-Grenzlandliga feierte der SV Straelen einen 3:2 (2:1)-Auswärtssieg beim SV Budberg. Nach einem frühen Doppelschlag durch ein Eigentor (8.) und einen Treffer von Marvin Verlegh (9.) kam der SVB zunächst zurück (33., 51.). Das letzte Wort hatte jedoch Mats Prang, der in der 76. Minute den Siegtreffer erzielte. In der Tabelle verbesserte sich der SV Straelen auf Platz zwei.

Thilo Schad macht Klever Auswärtssieg perfekt

Ein Doppelpack von Thilo Schad (19., 28.) sicherte der U16 des 1. FC Kleve, die in der Tabelle Platz acht belegt, einen 2:1 (2:0)-Auswärtssieg beim SC TuB Mussum. Der Gastgeber konnte lediglich noch verkürzen (64.). Siegfried Materborn und der SV Krechting lieferten sich ein torreiches Duell, das am Ende mit 6:4 (5:2) an die Materborner ging. Kamal Alomari (5., 17., 21.), Philipp van Stiphout (34., 41.) und Prince Ngesang trafen für den neuen Tabellensechsten. Die Gäste waren in der 20., 35., 64. und 70. Minute erfolgreich.

In der Grenzlandliga der C-Junioren musste sich Siegfried Materborn beim VfL Repelen mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Den drei Treffern des VfL (42., 62., 70.+2) konnten die Gäste nur den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Artjom Maier (50.) entgegensetzen. In der Tabelle rutschen die Materborner auf den vorletzten Platz ab.

Unter der Woche hatte der Tabellendritte 1. FC Kleve beim 1. FC Bocholt II einen Punkt entführt. Lukas Rehfeldt erzielte beim 1:1 (0:0) den späten Ausgleich (68.), nachdem Bocholt in der 59. Minute in Führung gegangen war. Die C-Juniorinnen des VfR Warbeyen (Leistungsklasse) haben dank eines 19:0 (5:0)-Sieges das Viertelfinale des Niederrheinpokals erreicht. Sofiia Huk (7), Laureen Küppers (3), Nila Huybers (3), Mia Angenendt (2), Lotte van Gemmeren (2), Matilda van de Loo und Lara Moczygemba trafen beim Kantersieg für den VfR.

Im Niederrheinpokal der D-Juniorinnen ist der VfR Warbeyen hingegen nach einer 2:5 (1:2)-Niederlage gegen DJK TuSA Düsseldorf (beide Kreisklasse) ausgeschieden. Tore von Lumaraa Verhoven (24.) und Sarah Balzen (52.) reichten nicht aus. Die Gäste aus der Landeshauptstadt trafen in der zweiten, zwölften, 37., 38. und 57. Minute.