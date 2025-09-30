Das ist Bart Denissen. – Foto: Ulrike Bartsch

B-Juniorinnen des VfR Warbeyen siegen erneut VfR Warbeyen: Das Team bleibt in der Niederrheinliga ungeschlagen. Coach Bart Denissen hatte aber mehr erwartet. Die B-Jugend des 1. FC Kleve verliert gegen VfB Homberg.

Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind in der Niederrheinliga erneut gegen einen starken Kontrahenten leer ausgegangen. Im Heimspiel gegen den VfB Homberg kassierte das Team ein 2:4 (1:2). „Der VfB Homberg hat wirklich eine gute Mannschaft. Wir hätten die Momente, in denen wir die Partie in unsere Richtung lenken konnten, nutzen müssen, um eine Chance zu haben. Daraus müssen wir für die nächsten Spiele lernen“, so FC-Coach Niko Hegemann.

Die Gäste aus Duisburg waren in der siebten Minute in Führung gegangen. Auf Vadim Sladkovs sehenswerten Ausgleichstreffer (18.) folgte die erneute VfB-Führung per Foulelfmeter (31.). In der zweiten Halbzeit machten es die Gäste mit zwei weiteren Treffern (45., 58.) deutlich, ehe Sladkov mit seinem zweiten Treffer (66.) noch Ergebniskosmetik betrieb. Warbeyen bleibt stark

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben in der Niederrheinliga den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Das Team von Coach Bart Denissen, das die Tabelle punktgleich mit dem Sportclub Krefeld (12 Punkte) anführt, setzte sich mit 3:1 (2:1) gegen Olympia Bocholt durch. Dabei musste der VfR jedoch zuerst einem Rückstand (18.) hinterherlaufen. Robin Roovers (26.) und Lucy Aland (35.) drehten die Partie noch vor der Pause. Danach sorgte Maja Gesthuysen mit ihrem Treffer (62.) für die Vorentscheidung. Ihr Trainer war – anders als beim 7:1-Erfolg über den SV Budberg unter der Woche – nicht hundertprozentig zufrieden. „Wir haben nicht dieselbe Leidenschaft gezeigt und unsere Chancen nicht so gut genutzt. Am Ende gewinnen wir trotzdem mit 3:1, aber wir können das viel besser. Die Mannschaft ist noch jung, manchmal ist das auch einfach Kopfsache“, sagte Denissen.