B-Juniorinnen des VfR Warbeyen siegen erneut

Die B-Junioren des 1. FC Kleve sind in der Niederrheinliga erneut gegen einen starken Kontrahenten leer ausgegangen. Im Heimspiel gegen den VfB Homberg kassierte das Team ein 2:4 (1:2). „Der VfB Homberg hat wirklich eine gute Mannschaft. Wir hätten die Momente, in denen wir die Partie in unsere Richtung lenken konnten, nutzen müssen, um eine Chance zu haben. Daraus müssen wir für die nächsten Spiele lernen“, so FC-Coach Niko Hegemann.
Die Gäste aus Duisburg waren in der siebten Minute in Führung gegangen. Auf Vadim Sladkovs sehenswerten Ausgleichstreffer (18.) folgte die erneute VfB-Führung per Foulelfmeter (31.). In der zweiten Halbzeit machten es die Gäste mit zwei weiteren Treffern (45., 58.) deutlich, ehe Sladkov mit seinem zweiten Treffer (66.) noch Ergebniskosmetik betrieb.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben in der Niederrheinliga den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Das Team von Coach Bart Denissen, das die Tabelle punktgleich mit dem Sportclub Krefeld (12 Punkte) anführt, setzte sich mit 3:1 (2:1) gegen Olympia Bocholt durch. Dabei musste der VfR jedoch zuerst einem Rückstand (18.) hinterherlaufen.
Robin Roovers (26.) und Lucy Aland (35.) drehten die Partie noch vor der Pause. Danach sorgte Maja Gesthuysen mit ihrem Treffer (62.) für die Vorentscheidung. Ihr Trainer war – anders als beim 7:1-Erfolg über den SV Budberg unter der Woche – nicht hundertprozentig zufrieden. „Wir haben nicht dieselbe Leidenschaft gezeigt und unsere Chancen nicht so gut genutzt. Am Ende gewinnen wir trotzdem mit 3:1, aber wir können das viel besser. Die Mannschaft ist noch jung, manchmal ist das auch einfach Kopfsache“, sagte Denissen.
In der A-Junioren-Grenzlandliga hatte der neue Tabellenführer 1. FC Kleve beim 7:2 (4:1)-Erfolg bei der JSG SV Straelen/SV Veert leichtes Spiel. Schon vor der Pause machten es Matteo Cagnazzo (13.), Niklas van Betteray (32.) und Emil Oerding (36., 40.) deutlich. Jacob Schmitz hatte die JSG zunächst in Führung gebracht (9.). Nach der Pause trafen Ameer Ahmed (57.) und Joshua Annang (83., 89.) für den FC. JSG-Spieler Liam Neukirch erzielte das zwischenzeitliche 2:5 (70.).
In der Grenzlandliga der B-Junioren verlor der SV Straelen das Heimspiel gegen den SV Budberg mit 0:1 (0:1) und rutschte auf Platz vier ab. Der Gegentreffer fiel bereits in der 19. Minute. Im Parallelspiel erreichte Siegfried Materborn beim SV Krechting ein 2:2 (1:1). Auf den frühen Führungstreffer durch Ibrahima Kane (4.) folgte nur zwei Minuten später die Krechtinger Antwort. Auch in Durchgang zwei gingen die Materborner früh in Führung (48.), um dann in letzte Minute doch noch den Ausgleich zu kassieren (80.).
Der 1. FC Kleve setzte sich dank Toren von Theo Boßmann (8.), Arion Mulaj (16.), Abubakar Jalloh (25.) und Till Zweering (43.) mit 4:0 (3:0) gegen den SC TuB Mussum durch und verbesserte sich auf Platz sechs.
In der C-Junioren-Grenzlandliga setzte sich der 1. FC Kleve mit 4:0 (1:0) gegen den SV Budberg durch. Darian Böker (15.), Jonah Stobrawe (56., 60.) und Rohat Sevim (58.) trafen für die Klever, die aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nun Platz zwei belegen.
Beim 3:3 (1:2) von Siegfried Materborn gegen den OSC Rheinhausen erzielte Mehdi Lamssiah alle Materborner Treffer (13., 38., 47.). Die Gäste hatten das Spiel zwischenzeitlich gedreht (20., 21.) und in Durchgang zwei zum 3:3-Endstand getroffen (49.). Für die Materborner war es der erste Zähler in der Grenzlandliga.