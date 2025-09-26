B-Juniorinnen des VfR Warbeyen setzen ihre Erfolgsserie fort

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben in der Niederrheinliga weiterhin eine weiße Weste. Am Mittwochabend feierte das Team von Trainer Bart Denissen im Heimspiel gegen den SV Budberg den dritten Sieg im dritten Spiel. 7:1 (3:1) lautete der Endstand aus Sicht des VfR, der die Tabelle nun dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem Sportclub Krefeld mit neun Zählern anführt.

In Durchgang eins hatte sich der VfR durch Tore von Robin Roovers (9., 12.) und Silja Peters (28.) eine 3:1-Halbzeitführung erspielt. Der SV Budberg hatte zwischenzeitlich zum 1:2 (20.) getroffen. Nach dem Seitenwechsel machten es Matilda Derksen (46.), Tyra Janssen (51.), und Lucy Aland (61., 67.) mit ihren Treffern dann deutlich – zur Freude ihres Trainers. „Ich habe von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr gute Partie gesehen. Wir haben die Tore sehr schön herausgespielt und hinten fast nichts hergegeben. Das Gegentor kann passieren“, sagte Bart Denissen.