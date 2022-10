B-Juniorinnen des VfR Warbeyen gehen mit 1:5 leer aus B-Juniorinnen-Regionalliga: Die Körpersprache gefiel Warbeyens Coach Niklas Seeger nicht.

Nichts zu holen gab es für die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen im Duell mit Bundesliga-Absteiger SSV Rhade. Der Regionalligist verlor sein Heimspiel gegen den favorisierten Kontrahenten aus Dorsten mit 1:5 (0:1). In Halbzeit eins hielt der VfR noch gut dagegen. Erst kurz vor der Halbzeit musste VfR-Keeperin Nina Schoofs das erste Mal hinter sich greifen. Marie Hartweg (37.) brachte die Gäste in Führung. „In der ersten Halbzeit haben wir noch gut verteidigt und gekämpft. Leider konnten wir die zwei, drei Chancen, die sich uns geboten haben, nicht nutzen“, sagte Warbeyens Trainer Niklas Seeger.

In Halbzeit zwei musste der Coach dann mitansehen, wie seinen Schützlingen das Spiel zusehends entglitt. Pia Althaus (47.) und Christin Specking (59.) bauten die Gäste-Führung weiter aus. Auch Emma Geling (63.) und der Warbeyenerin Mila Borutta, der ein Eigentor (75.) unterlief, steuerten weitere Treffer bei. Kurz vor Schluss gelang der eingewechselten Samantha Kurz noch der Ehrentreffer zum 1:5. „Wir haben uns mit vielen individuellen Fehlern selbst geschlagen. In der zweiten Halbzeit haben wir ohne Leidenschaft gespielt, den Kampf nicht angenommen. ‚Angsthasen-Fußball‘ trifft es ganz gut. Wir hatten keine Körpersprache“, so Seeger. Für seine Schützlinge steht die nächste Aufgabe bereits am Donnerstagabend an. Um 19 Uhr tritt der VfR Warbeyen bei der U 16 der SGS Essen an.