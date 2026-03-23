B-Juniorinnen des VfR Warbeyen eilen in Richtung Meisterschaft

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben die Tabellenführung in der Niederrheinliga zurückerobert. Mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim ETB Schwarz-Weiß Essen verdrängte das Team am Donnerstagabend den direkten Kontrahenten von der Tabellenspitze. Thalia Haas (16.), Lucy Aland (56.) und Robin Roovers (73.) trafen im Spitzenspiel, das dem VfR die Punkte 34 bis 36 einbrachte.
Am Sonntag legte die Mannschaft von Trainer Bart Denissen nach und fuhr den nächsten Dreier ein. Mit einem souveränen 5:0 (4:0)-Erfolg beim Tabellenachten Olympia Bocholt verteidigten die Warbeyenerinnen den Platz an der Sonne vor den ebenfalls siegreichen Essenerinnen und dem MSV Duisburg, die nun beide zwei Punkte Rückstand haben. Robin Roovers (5., 23.) und Lucy Aland (12., 39., 43.) erzielten alle Treffer für den VfR.
„Essen stand wie im Hinspiel sehr tief. Wir haben das gut gemacht und verdient gewonnen. Gegen Bocholt haben wir nicht so stark gespielt und vor allem nach der Pause viele Chancen ausgelassen. Am Ende haben wir aber wieder drei Punkte geholt und sind zurück an der Tabellenspitze. Wir können zufrieden sein“, sagte Bart Denissen. Am Mittwochabend können seine Schützlinge mit einem Sieg im Nachholspiel bei FV Mönchengladbach den Vorsprung weiter ausbauen.
Düster sieht es unterdessen für die B-Junioren des 1. FC Kleve aus. Die Klever Talente verloren das Kellerduell gegen Tabellennachbar Bayer Dormagen mit 0:5 (0:1) und rutschten auf den vorletzten Platz ab. Die Gäste waren in der 31. Minute in Führung gegangen und hatten nach dem Seitenwechsel mit vier weiteren Treffern (53., 61., 73., 78.) für klare Verhältnisse gesorgt.
Klare Worte fand auch FC-Coach Lukas Nakielski. „Wir müssen uns für das entschuldigen, was wir hier heute gebracht haben. Das war nichts. Jetzt müssen wir uns gut auf die nächsten Spiele vorbereiten. Wir wollen mit aller Macht die Klasse halten“, sagte der Klever Trainer.
Besser lief es für die A-Junioren des 1. FC Kleve in der Grenzlandliga. Das Team von Dominic Trarbach setzte sich im Kreisduell mit 6:1 (4:0) gegen die JSG SV Straelen/SV Veert durch. Matthes Boßmann van-Husen (10.), Ameer Ahmed (16., 35.), Amir Ernst (22.), Joshua Annang (64.) und Matteo Cagnazzo (85.) trafen für den Klever Nachwuchs, der weiterhin Platz vier belegt. Die JSG, für die Marc Bons in der 87. Minute den Ehrentreffer erzielte, bleibt Siebter.
In der B-Junioren-Grenzlandliga feierte die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen einen 7:1 (3:1)-Erfolg beim Vorletzten SC TuB Mussum. (17., 18., 34.), Henning Seegers (41.), Sofian El Nounou (47.) Lennox-Leelaad Jenecke (77.) und Mika Siemen (78.) erzielten die Tore für den Tabellenfünften, der in der 37. Minute das zwischenzeitliche 1:3 kassiert hatte.
Ebenfalls mit 7:1 (4:0) gewann der SV Straelen beim SV Sonsbeck. Panajiotis Kosmeridis (4.), Ismet Özdas (8.), Mats Prang (11., 33.), Fynn Eymael (51.), Marvin Verlegh (69.) und Xavier Gawlik (79.) waren die Torschützen. Dem SV Sonsbeck gelang nur der Ehrentreffer (48.).
Siegfried Materborn ist nach dem 1:4 (1:2) gegen die Sportfreunde Lowick nur noch Siebter. Die Gegentore fielen in der 10., 32., 51. und 67. Minute. Prince Ngesang erzielte das zwischenzeitliche 1:2 (39.). Die U16 des 1. FC Kleve verlor mit 0:5 (0:3) beim VfB Homberg, der in der 9., 30., 33., 64. und 79. Minute traf. In der Tabelle belegen die Klever weiter Platz acht.