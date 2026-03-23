B-Juniorinnen des VfR Warbeyen eilen in Richtung Meisterschaft

„Essen stand wie im Hinspiel sehr tief. Wir haben das gut gemacht und verdient gewonnen. Gegen Bocholt haben wir nicht so stark gespielt und vor allem nach der Pause viele Chancen ausgelassen. Am Ende haben wir aber wieder drei Punkte geholt und sind zurück an der Tabellenspitze. Wir können zufrieden sein“, sagte Bart Denissen. Am Mittwochabend können seine Schützlinge mit einem Sieg im Nachholspiel bei FV Mönchengladbach den Vorsprung weiter ausbauen.

„Wir wollen mit aller Macht die Klasse halten“