B-Juniorinnen des VfR Warbeyen besiegen U16 des MSV Duisburg

Von den Jugendmannschaften aus dem Kreis Kleve, die in Grenzland- und Niederrheinliga an den Start gehen, waren am Wochenende nur die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen im Einsatz. Das Team von Trainer Bart Denissen, das in der Niederrheinliga den dritten Platz belegt, setzte sich vor heimischer Kulisse mit 3:2 (2:1) gegen die U16-Auswahl des MSV Duisburg durch. Und für eine Spielerin aus den Reihen des VfR wurde es zu einem ganz besonderen Tag.