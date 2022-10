B-Juniorinnen des VfR kassieren eine 0:5-Niederlage B-Juniorinnen-Regionalliga: Eine heftige Klatsche gab es für Warbeyens Nachwuchs in Essen.

Bereits am Donnerstagabend mussten die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen in der Fußball-Regionalliga eine weitere Niederlage hinnehmen. Beim 0:5 (0:1) gegen den U16-Nachwuchs der SGS Essen, zurzeit Tabellenfünfter, verkaufte sich der Vorletzte jedoch besser, als das Ergebnis zunächst vermuten lässt.

Der Favorit ging in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung, doch in der Folge hielt der VfR Warbeyen eine Dreiviertelstunde lang gut mit. „Wir standen gerade in der ersten Halbzeit defensiv sehr gut. Nach der Pause haben wir eine Viertelstunde lang richtig Gas gegeben, den Gegner stark angelaufen und waren auch mit Ball mutiger“, sagte der Warbeyener Trainer Niklas Seeger.

Das 1:1 lag in der Luft. Doch dann schlug die SGS Essen binnen vier Minuten gleich dreimal (56., 59., 60.) zu. Mit dem Schlusspfiff fiel dann noch der Treffer zum 0:5-Endstand aus Sicht der Gäste. „Man muss sagen, dass wir über weite Strecken sehr stark gespielt haben, aber diese fünf Minuten dürfen dir nicht passieren“, sagte Seeger, der jedoch weiter um Optimismus bemüht ist.