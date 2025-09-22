B-Juniorinnen bezwingen Aufsteiger klar

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben sich am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Völklinger Stadtteil Luisenthal gegen den Aufsteiger SV Hetzerath mit 4:0 (3:0) durchgesetzt. Aajayah Smith konnte mit zwei Treffern innerhalb von vier Minuten einen Doppelschlag im Netz der Gäste unterbringen (18. und 22.). Hafida Younis erhöhte in der 34. Minute zum Halbzeitstand, das Endresultat stellte dann Smith in der vorletzten Spielminute sicher. Nach der bitteren 1:6-Pleite von Bad Neuenahr ist das FCS-Team somit gleich wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und belegt in der Tabelle den ersten Platz mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SC 13 Bad Neuenahr und TuS Issel. Trainerin Sarah Müller sagte am Montag: "Wir haben ein gemischtes Team am Start gehabt, einige spielten schon am Tag zuvor in Düsseldorf in der U19 und andere aus dem U17-Kader waren nur gegen Hetzerath im Einsatz. Wir hatten auch U15-Spielerinnen dabei, die noch nie bei der U17 waren, aber es hat bis auf wenige Phasen gut geklappt. Wir hätten mehr Tore machen müssen, aber die Gäste haben sich gewehrt, haben gekämpft und nicht zurück gesteckt, auch nicht als sie deutlich hinten lagen. Wir müssen von Woche zu Woche schauen, wie wir uns aufteilen, am kommenden Wochnende stehen mit dem U19-Spiel gegen Mainz und der Fahrt nach Worms ja auch wieder zwei Begegnungen an. Wir wollen diese Durchlässigkeit, dass immer wieder Spielerinnen bei den älteren Jahrgängen eingesetzt werden. Aber wir müssen auch die Belastung steuern. Es gibt auch Spielerinnen wie Hafida, die kaum zu bremsen sind und am Liebsten zwei Mal am Wochenende spielen, sie hat dann ja auch ein Tor geschossen". Am Samstag kommt Mainz 05 zum U19-Spiel nach Saarbrücken, das U17-Team spielt dann am Sonntag in Worms.