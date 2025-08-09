B-Juniorern mit weiterem Testspielsieg

Mit einem weiteren Testspielerfolg setzte die von Sven Borgard trainierte U17 des 1. FC Saarbrücken ihre Vorbereitung auf die neue runde in der NLZ-Nachwuchsliga fort. Auf dem Rasenplatz der SpVgg. Quierschied bezwang das Malstatter Team den FC Rot-Weiß Koblenz mit 2:0 (2:0). Nach dem Führungstreffer durch Madi Baldé in der 8. Minute erhöhte Maximilian Herus in der 19. Minute bereits zum Endstand. Dem FCS-Nachwuchsteam bleibt noch drei Wochen Zeit bis zum ersten Ligaspiel zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05. Am Mittwoch, 13. August um 18.30 Uhr spielt das blau-schwarze Nachwuchsteam auf dem Rasenplatz im Homburger Stadtteil Reiskirchen gegen den gerade in die Regionalliga Südwest aufgestiegenen SC Idar-Oberstein.