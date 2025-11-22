B-Junioren wollen Spitzenreiter ärgern

Den B-Junioren des 1. FC Saarbrücken steht im Rahmen der DFB-Nachwuchsliga am Samstag ein ganz schwerer Gegner ins Haus. Um 14 Uhr ist der Tabellenführer Karlsruher SC zu Gast auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld. Die Nordbadener führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor dem 1. FSV Mainz 05 an. Das FCS-Team liegt auf Rang Sechs, punktgleich mit dem Fünften SV Wehen Wiesbaden. Patrick Martin aus dem Trainerteam der FCS-U17 sagte am Freitagabend: "Es wird körperlich sicher ein hartes Spiel, aber wir haben uns sehr intensiv darauf vorbereitet, wir wissen um ihre Stärken. Wir spielen zu Hause, wir sind realistisch, wenn wir das umsetzen was wir trainiert haben können wir sie schlagen. Zu Hause auf dem Kunstrasen haben wir ein echtes Heimspiel und wolle zeigen, dass wir da die Musik spielen wollen und uns nicht verstecken. Bei uns fehlt Nick Scott Tomas, einige Kranke und Verletzte sind zurück gekommen",