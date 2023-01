B-Junioren wollen spielen 1.FC Saarbrücken: Zusätzliches Spiel in Mannheim am Soinntag

Nach dem Spielausfall von Trier will Trainer Matthias Malter mit seinem B-Junioren-Bundesligateam am kommenden Wochenende auf jeden Fall ein Spiel austragen. Ursprünglich war vorgesehen, am Samstagnachmittag auf dem oberen Kunstrasenplatz gegen das B-Junioren-Oberligateam des Karlsruher SC zu spielen. "Der Platz ist vereist und kann nicht geräumt werden, so dass wir da nicht spielen können. Wir versuchen jetzt den unteren Platz spielbereit zu machen, aber es sind auch andere Spiele angesetzt, da müsste dann was verschoben werden. Dann könnten wir wie geplant um 13 Uhr spielen. Wir haben für Sonntag ein zusätzliches Spiel beim SVW Mannheim vereibart, das soll um 13.30 Uhr am Alsenweg stattfinden. Wir hatten am Freitagmorgen noch Kontakt, wenn es in den kommenden beiden Nächten nicht schlimmer wird, werden wir da spielen können", sagte FCS-U17-Trainer Matthias Malter am Freitagmorgen. Er muss in beiden spielen auf Torwart Bennet Grenner (erkrankt) und Florim Marolli (Reha nach Kreuzbandriss verzichten. Das erste Bundesligaspiel des neuen Jahres wurde mittlerweile fix terminiert. Am Sonntag, 14. Februar (14 Uhr) geht es am Riederwald gegen Eintracht Frankfurt.