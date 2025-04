B-Junioren wollen ins Finale

Für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken steht am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) wohl das wichtigste Spiel der restlichen Spielzeit auf dem Plan. Das Team von Trainer Joscha Klauck empfängt die SV Elversberg zum Halbfinalspiel um den IKK-Saarlandpokal für U17-Teams. "Wir hatten bislang drei Spiele in der NLZ-Liga, zwei haben wir verloren, ein mal ging es remis aus. Wir haben also noch was gutzumachen um in der Bilanz ranzukommen. Das werden wir versuchen, die letzten Ergebnisse in der Liga mit zwei Auswärtspunkten in zwei Spielen war ja vielversprechend. Wir haben noch einige angeschlagene Spieler aus den letzten zwei englischen Wochen, wir müssen sehen, bei wem es reicht", sagte der Trainer am Dienstag. Die Begegnung wird um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) ausgetragen.