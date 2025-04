B-Junioren wollen Hinspielsieg wiederholen

Für die U17 des 1. FC Saarbrücken endet die erste von zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt. Das Spiel auf einem Rasenplatz am Bornheimer Hang wird um 13 Uhr angepfiffen. Nach dem Punktgewinn bei der TSG Wieseck vom vergangenen Mittwoch wollen die Malstatter nun auch vom Bornheimer Hang mindestens einen Punkt mitnehmen. "Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben das Hinspiel gewonnen, da hatten sie einen Platzverweis. So lange eine Gleichzahl an Spiielern war, stand es Remis. Deshalb schätze ich sie gleichwertig ein, auch wenn sie weniger Punkte haben und Letzter sind", sagte FCS-Trainer Joscha Klauck am Freitag. Personell ist sein Team so gut aufgestellt, dass man Spieler wechseln kann um die Belastung zu steuern. "Wir werden einige Spieler, die in Gießen gut spielten, draußen lassen, um die Belastung zu steuern", ergänzte der Coach. Als Vorletzter fehlen drei Punkte zu Platz Vier, auf die die SV Elversberg steht. Die TSG Wieseck ist mit einem Punkt mehr Fünfter.