B-Junioren von Germania Wiesbaden zur Futsal-DM

Wiesbaden. Martin Fraund rang nach Superlativen. „Die Jungs sind einfach der Wahnsinn“, strahlte der B-Juniorencoach und Jugendleiter von Germania Wiesbaden nach Platz zwei bei den Süddeutschen Futsal-Meisterschaften in Ehningen (Baden-Württemberg). In der südamerikanischen Hallenfußballvariante mit sprungreduziertem Ball auf einem Handballfeld haben es seine Jungs mit Können, Technik und Leidenschaft damit zur Endrunde um den deutschen Titel von Freitag bis Sonntag in Duisburg-Wedau geschafft. So weit, weiß der Wiesbadener Kreis-Jugendwart Dieter Pfauth, hat es noch kein Futsal-Nachwuchsteam aus der hessischen Landeshauptstadt geschafft.